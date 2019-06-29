Политика
Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕRT на русском вчера в 14:46
Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
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Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Обновлено вчера в 22:41
Авто
5 вещей в автомобиле, которые выдадут все ваши секреты
Стоимость машины Психологи заметили, что откровенные эгоисты и люди, склонные к осознанному нарушению ПДД, чаще предпочитают покупать дорогие автомобили.
Обновлено вчера в 07:00
Общество
На водоёмах Среднего Урала за май-июнь утонули 15 человек
В Свердловской области сотрудники МЧС активно патрулируют водоёмы региона, ведь за май-июнь этого года уже утонули 15 человек, среди них 5 детей.
Обновлено в 00:13
Политика
Трамп подтвердил, что встретится с Ким Чен Ыном на границе двух Корей
Президент США Дональд Трамп в воскресенье подтвердил, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время посещения демилитаризованной зоны, разделяющей Южную Корею и КНДР.
Обновлено в 00:19
Здоровье
В Благовещенске с 1 по 3 июля полностью отключат водоснабжение
Водоснабжение отключат с с 22 часов 1 июля до 24 часов 3 июля.
Обновлено вчера в 21:36
Футбол
Луис Адриано: «С Глушаковым расстались в хороших отношениях»
Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано отметил, что сохранил дружеские отношения с Денисом Глушаковым.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Прогноз метеорологов в ряде подтопленных районов Иркутской области остаётся напряжённым, местами пик паводка уже прошёл, однако из-за новых осадков к концу следующей недели может появиться приток воды.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Хоккей
Менеджер «Питтсбурга» прокомментировал уход Кессела
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Не брак, а кошмар: знаки зодиака, которые не могут ужиться ни с кем
Астрологи часто прогнозируют возможности счастливых браков и отношений с помощью гороскопа.
Обновлено 27 июня в 10:10
Политика
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
Обновлено вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Меган Маркл похудела после родов
Герцогиня Сассекская не побоялась выйти к журналистам уже через пару дней после родов, и тогда поклонники обратили внимание на то, что бывшая актриса сильно поправилась.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей
Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3 511 рублей в месяц за одного жильца.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
В России утвердили список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено 28 июня в 05:41
Здоровье
В Башкирии за полгода ВИЧ выявили у 216 беременных женщин
По состоянию на 28 июня в регионе у 216 женщин был выявлен вирус иммунодефицита.
Обновлено вчера в 03:27
Шоу-бизнес
Экс-жена Радулова гимнастка Дмитриева рассказала о скандале в Турции
Бывшая супруга форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" Александра Радулова гимнастка Дарья Дмитриева рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в Турции, передает "СтарХит".
Обновлено в 00:22
Спорт
Сборная России обыграла Китай в матче волейбольной Лиги наций
Обновлено в 01:01
Происшествия
Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Освобожденный из плена украинец оказался арестован СБУ
Дмитрий Великий был освобожден властями ДНР в одностороннем порядке – его и еще трех пленных солдат ВСУ передали Виктору Медведчуку, главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь».
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
На городской ярмарке в Магнитогорске произошел пожар
Обновлено вчера в 20:18
Армия и оружие
Россия не передаст Турции секретные технологии по контракту С-400
Обновлено вчера в 11:00
Наука
Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью»
Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).
Обновлено в 00:19
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения закрыли проект
Платное приложение DeepNude, которое может с помощью нейросетей «снимать» одежду с девушек на фото, закрылось.
Обновлено вчера в 05:45
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
Обновлено вчера в 17:42
Технологии
Эксперты рассказали об опасности сна рядом с мобильным телефоном
Эксперты в области медицины и здоровья утверждают: сон рядом с мобильным телефоном таит в себе опасности.
Обновлено в 00:37
Происшествия
В зоне паводка в Иркутской области запретили алкоголь
Ранее в районе вышла из берегов река Ия, в результате чего в зоне подтопления оказались свыше тысячи домов.
Обновлено в 00:24
Единоборства
Андраде победил Сулецки и защитил чемпионский титул
Американский боксер Деметриус Андраде победил поляка Мацея Сулецки в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.
Обновлено в 00:18
Общество
Названа самая сексуально привлекательная нация в мире
Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
Три человека стали жертвами авиакатастрофы на Аляске
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино
Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.
Обновлено вчера в 20:09