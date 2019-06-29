Политика

Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕRT на русском вчера в 14:46

Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
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Климкин раскрыл главную проблему Украины

Народные новостивчера в 16:07

В Киеве назвали главную опасность возвращения России в ПАСЕ

Lenta.ruвчера в 14:23

Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ

RT на русскомвчера в 14:46

Климкин назвал главную проблему Украины после возвращения России в ПАСЕ

РБКвчера в 16:03

Климкин: РФ может начать вести переговоры с ЕС «за спиной Украины»

News.ruвчера в 14:22

Климкин назвал «главную проблему» Киева после возвращения России в ПАСЕ

РИА Новостивчера в 14:20

Климкин назвал главную проблему Украины

Газета.Ruвчера в 14:09
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Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

Обновлено вчера в 22:41
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5 вещей в автомобиле, которые выдадут все ваши секреты

Стоимость машины Психологи заметили, что откровенные эгоисты и люди, склонные к осознанному нарушению ПДД, чаще предпочитают покупать дорогие автомобили.
Обновлено вчера в 07:00
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На водоёмах Среднего Урала за май-июнь утонули 15 человек

В Свердловской области сотрудники МЧС активно патрулируют водоёмы региона, ведь за май-июнь этого года уже утонули 15 человек, среди них 5 детей.
Обновлено в 00:13
Политика

Трамп подтвердил, что встретится с Ким Чен Ыном на границе двух Корей

Президент США Дональд Трамп в воскресенье подтвердил, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время посещения демилитаризованной зоны, разделяющей Южную Корею и КНДР.
Обновлено в 00:19
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В Благовещенске с 1 по 3 июля полностью отключат водоснабжение

Водоснабжение отключат с с 22 часов 1 июля до 24 часов 3 июля.
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Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано отметил, что сохранил дружеские отношения с Денисом Глушаковым.
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Прогноз метеорологов в ряде подтопленных районов Иркутской области остаётся напряжённым, местами пик паводка уже прошёл, однако из-за новых осадков к концу следующей недели может появиться приток воды.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
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Менеджер «Питтсбурга» прокомментировал уход Кессела

Обновлено вчера в 23:42
Общество

Не брак, а кошмар: знаки зодиака, которые не могут ужиться ни с кем

Астрологи часто прогнозируют возможности счастливых браков и отношений с помощью гороскопа.
Обновлено 27 июня в 10:10
Политика

В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие

Обновлено вчера в 11:37
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Герцогиня Сассекская не побоялась выйти к журналистам уже через пару дней после родов, и тогда поклонники обратили внимание на то, что бывшая актриса сильно поправилась.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей

Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3 511 рублей в месяц за одного жильца.
Обновлено вчера в 23:01
Общество

В России утвердили список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено 28 июня в 05:41
Здоровье

В Башкирии за полгода ВИЧ выявили у 216 беременных женщин

По состоянию на 28 июня в регионе у 216 женщин был выявлен вирус иммунодефицита.
Обновлено вчера в 03:27
Шоу-бизнес

Экс-жена Радулова гимнастка Дмитриева рассказала о скандале в Турции

Бывшая супруга форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" Александра Радулова гимнастка Дарья Дмитриева рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в Турции, передает "СтарХит".
Обновлено в 00:22
Спорт

Сборная России обыграла Китай в матче волейбольной Лиги наций

Обновлено в 01:01
Происшествия

Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

Обновлено вчера в 14:45
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Освобожденный из плена украинец оказался арестован СБУ

Дмитрий Великий был освобожден властями ДНР в одностороннем порядке – его и еще трех пленных солдат ВСУ передали Виктору Медведчуку, главе политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь».
Обновлено вчера в 11:56
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На городской ярмарке в Магнитогорске произошел пожар

Обновлено вчера в 20:18
Армия и оружие

Россия не передаст Турции секретные технологии по контракту С-400

Обновлено вчера в 11:00
Наука

Ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью»

Ученые из Дании, Норвегии и Германии выяснили, что около 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания (или "околосмертный опыт" от англ. near-death experiences).
Обновлено в 00:19
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Создатели «раздевающего» девушек приложения закрыли проект

Платное приложение DeepNude, которое может с помощью нейросетей «снимать» одежду с девушек на фото, закрылось.
Обновлено вчера в 05:45
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

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Технологии

Эксперты рассказали об опасности сна рядом с мобильным телефоном

Эксперты в области медицины и здоровья утверждают: сон рядом с мобильным телефоном таит в себе опасности.
Обновлено в 00:37
Происшествия

В зоне паводка в Иркутской области запретили алкоголь

Ранее в районе вышла из берегов река Ия, в результате чего в зоне подтопления оказались свыше тысячи домов.
Обновлено в 00:24
Единоборства

Андраде победил Сулецки и защитил чемпионский титул

Американский боксер Деметриус Андраде победил поляка Мацея Сулецки в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.
Обновлено в 00:18
Общество

Названа самая сексуально привлекательная нация в мире

Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

Три человека стали жертвами авиакатастрофы на Аляске

Обновлено вчера в 21:14
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На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино

Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.
Обновлено вчера в 20:09
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