Политика

Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕRT на русском вчера в 14:46

Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
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В Киеве назвали главную опасность возвращения России в ПАСЕ

Lenta.ruвчера в 14:23

Климкин раскрыл главную проблему Украины

Народные новостивчера в 16:07

Климкин назвал главную проблему Украины после возвращения России в ПАСЕ

РБКвчера в 16:03

Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ

RT на русскомвчера в 14:46

Климкин обозначил «главную проблему» Украины

Газета.Ru05:18

Климкин: РФ может начать вести переговоры с ЕС «за спиной Украины»

News.ruвчера в 14:22

Климкин назвал «главную проблему» Киева после возвращения России в ПАСЕ

РИА Новостивчера в 14:20
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:47, Вашингтон
Политика

Трамп пригласил Ким Чен Ына посетить Вашингтон

Обновлено в 04:15
Наука

Физики из России сделали еще один шаг к созданию световых компьютеров

Физики из России выяснили, как устроены светочувствительные молекулы, которые можно использовать в качестве основы для оптической памяти компьютеров будущего.
Обновлено 27 июня в 06:27
Космос

Астрономы обнаружили восемь похороненных двойных кандидатов AGN

Ранее ГЛАС сообщал о том, что ученые записали самую высокую энергию фотонов из Туманности краба.
Обновлено 27 июня в 12:29
Происшествия

В Индии самолет сбросил на город бомбы из-за столкновения с птицей

Обновлено 27 июня в 11:40
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено 28 июня в 13:34
Общество

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Общество

В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск

В Роструде рассказали, как правильно уйти в отпуск по закону, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:38
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте

Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Политика

Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом

Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.
Обновлено 28 июня в 10:46
Происшествия

В подтопленных районах Иркутской области начали проверять рост цен

Обновлено в 04:34
Экономика

Минтруд увеличит пенсии всем россиянам

В пятницу, 28 июня, Минтруд подготовил проект постановления российского правительства.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Обновлено вчера в 12:50
Общество

Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из эмирата, прихватив крупную сумму.
Обновлено вчера в 05:58
Футбол

Защитник «Ромы» Пеллегрини проходит медосмотр в «Ювентусе»

Защитник «Ромы» Лука Пеллегрини в ближайшее время станет футболистом «Ювентуса».
Обновлено в 04:20
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Общество

МЧС: На трех реках в Иркутской области ожидается подъем воды

На реках Ока, Уда и Бирюса ожидается повышение уровня воды.
Обновлено в 04:11
Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Экономика

Банк России зафиксировал снижение ипотечных ставок

Средневзвешенная ставка по ипотеке в России снизилась по итогам мая 2019 года. Об этом сообщается в материалах на сайте Банка России.
Обновлено 28 июня в 14:20
Политика

Путин прибыл в затопленную Иркутскую область

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, где был объявлен режим ЧП из-за паводков.
Обновлено вчера в 14:35
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Здоровье

Развеян главный миф о лапше быстрого приготовления

Гастроэнтеролог выразил своё профессиональное мнение и развеял главный миф о лапше быстрого приготовления.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала фото со свадьбы

По случаю праздника Лобода поделилась с фолловерами кадром с мамой и сестрой, а также видеопоздравлением от старшей дочери Евы.
Обновлено в 02:55
Технологии

Проблемное ПО для Boeing 737 MAX писали в Индии за минимальную плату

Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

Тело последнего погибшего под лавиной туриста нашли на Алтае

Спасатели нашли тело последнего из семи погибших в результате схода лавины на Алтае.
Обновлено в 03:50
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+

Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+.
Обновлено вчера в 03:52
Наука

Ученые описали предсмертные переживания человека

Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Политика

Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности

В интервью программе «Главное» с Ольгой Беловой министр обороны отметил серьезный рост промышленности в стране и факт избавления от иностранных деталей.
Обновлено 28 июня в 01:01
Происшествия

Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы

В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
Обновлено в 05:17
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