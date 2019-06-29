Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕRT на русском вчера в 14:46

Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.

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