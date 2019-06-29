Политика
Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕRT на русском 14:46
Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
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Армия и оружие
Пять боевиков ИГ ликвидировали в Ираке
В Ираке силовики ликвидировали пять боевиков террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес
Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 17:31
Наука
У берегов Кипра обнаружили древний затонувший корабль с амфорами
На юге Кипра исследователями обнаружен древний затонувший корабль с большим количеством амфор на борту.
Обновлено в 00:02
Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Обновлено в 13:53
Происшествия
Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой
Мужчина стрелял в своего удачливого соперника – кавалера одной из сотрудниц кафе, передает ТАСС.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала семейный снимок со свадьбы сестры
Сестра Светланы Лободы вышла замуж. На странице своего аккаунта в Instagram певица разместила общий снимок с ней и матерью.
Обновлено в 13:01
Общество
Путин поручил отправить детей из пострадавших регионов в летние лагеря
«Дети из пострадавших районов должны быть отправлены в летние лагеря, в том числе в другие регионы, младшие дети должны быть размещены вместе с родителями», – заявил Путин на совещании в связи с наводнением в Иркутской области.
Обновлено в 15:15
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Обновлено в 18:02
Кино
Жерар Депардье сыграет полицейского в сатирической комедии
Обновлено в 02:52
Футбол
Футболист «Ромы» перейдет в «Динамо»
Прошлый сезон Жерсон провел в "Фиорентине", где выступал на правах аренды, забив 3 гола в 36 матчах Серии А. Ранее спортивный директор "Динамо" высказался о новом контракте Евгеньева.
Обновлено в 13:14
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено вчера в 07:55
Интернет
Авторы «раздевающего» девушек приложения закрыли проект
Закрыт проект платного приложения DeepNude, которое может с помощью нейросетей «снимать» одежду с девушек на фото.
Обновлено вчера в 07:02
Политика
Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
Обновлено в 11:09
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Экономика
Японские компании купили долю в «Арктик СПГ-2»
Японские корпорации Mitsui и JOGMEC приобрели у НОВАТЭК десять процентов доли участия в проекте "Арктик СПГ-2".
Обновлено в 13:48
Игры
Гейб Ньюэлл шутливо намекнул на Half-Life 3
Учитывая, что в прошлом году Valve активно набирала опытных сотрудников для создания сюжетных кинематографических игр — надежда ещё теплится.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Подросток умер после вечеринки в Подмосковье
В Московской области подросток скончался после вечеринки с друзьями.
Обновлено в 13:44
Общество
Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления
Продюсер Бари Алибасов опроверг обвинения в инсценировке отравления.
Обновлено в 16:15
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 12:38
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Футбол
Штрафы Карпина, космическое предложение из Китая, Дзюба в «Манчестер Сити». Мы поговорили с Ивелином Поповым
Во время интервью вмешался Карпин.
Обновлено в 15:15
Космос
SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками
Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
Обновлено в 12:12
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов
Обновлено в 08:42
Происшествия
Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва
Ранее канал Mash в Telegram сообщил, что Роспотребнадзор устроил проверку пассажиров рейса Батуми — Москва после приземления в аэропорту Домодедово, из-за чего люди длительное время были вынуждены сидеть в самолете.
Обновлено в 11:30
Политика
Испанские хакеры предприняли попытку взлома электронных почт судей
Испанские правоохранители занялись поиском хакеров, которые попытались взломать электронную почту сразу четырех прокуроров, участвующих в рассмотрении дела каталонских сепаратистов.
Обновлено в 13:37
Культура
Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки
Обновлено вчера в 15:21