Политика
Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕRT на русском 14:46
Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
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Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Обновлено в 09:57
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Обновлено в 17:36
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 08:05
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Происшествия
В центре Москвы потушили пожар в двухэтажном доме
Обновлено в 21:25
Происшествия
Губернатор: Тульская область примет 100 детей из Приангарья
О готовности региона принять 100 детей из пострадавших от наводнения районов Приангарья заявил 29 июня губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 21:45
Гаджеты
Поддельные iPhone XI появились в продаже
Обновлено в 07:21
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20
Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло.
Обновлено в 11:20
Авто
В России растут продажи премиальных автомобилей
За январь-май 2019-го в России было заключено 59,3 тысяч сделок с участием премиальных автомобилей.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте
Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено в 19:07
Футбол
Тяжелая артиллерия: «Зенит» подписал MVP Еврокубка
Очередным и пока самым звездным новичком команды станет тяжелый форвард «Валенсии» Уилл Томас (32 года, рост 203 см). Контракт с самым ценным игроком (MVP) финала Еврокубка-2018/19 будет заключен по схеме «1+1».
Обновлено в 17:01
Музыка
Объявлены победители конкурса Чайковского
Обновлено 27 июня в 19:01
Политика
Названы последствия ассоциации с ЕС для Украины
Соглашение об ассоциации с ЕС только навредило Украине, потому что европейские страны думают лишь о своей выгоде и пользуются Киевом, заявил 28 июня депутат Верховной рады Михаил Поплавский.
Обновлено в 20:39
Общество
Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным
Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Политика
Путин поручил Мутко контролировать ликвидацию наводнения под Иркутском
В правительстве будет создана комиссия по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
Обновлено в 16:46
Футбол
Зидан хочет, чтобы Кейлор Навас покинул «Реал»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на вратаря Кейлора Наваса, сообщают испанские СМИ.
Обновлено в 18:44
Общество
Medya Günlüğü (Турция): любовь русских к «донеру» (Medya Gunlugu)
Не секрет, что донер популярен во многих европейских странах, прежде всего в Германии, но в Турции мало кто знает о «любви» русских к донеру.
Обновлено в 18:26
Кино
«Звездные войны» продолжатся без Дейзи Ридли
Персонажа Дейзи Ридли не будет в следующих частях франшизы "Звездные войны", сообщает Le Figaro.
Обновлено в 18:24
Шоу-бизнес
Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов
Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено в 19:26
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Шоу-бизнес
Решетова порассуждала о поле будущего ребенка
Решетова высмеяла догадки подписчиц в Instagram. Она продемонстрировала живот и заявила, что по его форме невозможно узнать пол ребенка.
Обновлено в 10:28
Политика
СМИ сообщили о розыгрыше Трампа над саудовским принцем
Президент США Дональд Трамп на заседании G20 подшутил над наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает портал AjelNews24.
Обновлено в 21:26
Игры
Новые Nintendo Switch и NVIDIA Shield TV получат улучшенную Tegra X1
Старенькая однокристальная система Tegra X1 проходит процесс обновления, и есть свидетельства, что оба устройства, Switch mini и Switch Pro, предложат улучшенную производительность или расширенное время автономной работы, а, возможно, и то, и другое.
Обновлено в 17:00
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено в 03:11
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Авто
«Зелёный угол» во Владивостоке напоминает «Тетрис»
Известный во Владивостоке авторынок «Зелёный угол» настолько переполнен, что порой покупатели не могут спокойно пройти между машинами.
Обновлено в 15:02