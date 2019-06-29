Политика

Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕRT на русском 14:46

Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
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Климкин раскрыл главную проблему Украины

Народные новости16:07

Климкин назвал главную «проблему» после возвращения России в ПАСЕ

РИА Новости14:20

Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ

RT на русском14:46

В Киеве назвали главную опасность возвращения России в ПАСЕ

Lenta.ru14:23

Климкин: РФ может начать вести переговоры с ЕС «за спиной Украины»

News.ru14:22

Климкин назвал главную проблему Украины после возвращения России в ПАСЕ

РБК16:03

Климкин назвал главную проблему Украины

Газета.Ru14:09
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
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Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

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Пострадавшим от паводка в Иркутской области начали выплачивать компенсации

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Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
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Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

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В центре Москвы потушили пожар в двухэтажном доме

Обновлено в 21:25
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Губернатор: Тульская область примет 100 детей из Приангарья

О готовности региона принять 100 детей из пострадавших от наводнения районов Приангарья заявил 29 июня губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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Поддельные iPhone XI появились в продаже

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Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20

Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло.
Обновлено в 11:20
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В России растут продажи премиальных автомобилей

За январь-май 2019-го в России было заключено 59,3 тысяч сделок с участием премиальных автомобилей.
Обновлено в 09:36
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Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте

Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено в 19:07
Футбол

Тяжелая артиллерия: «Зенит» подписал MVP Еврокубка

Очередным и пока самым звездным новичком команды станет тяжелый форвард «Валенсии» Уилл Томас (32 года, рост 203 см). Контракт с самым ценным игроком (MVP) финала Еврокубка-2018/19 будет заключен по схеме «1+1».
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Объявлены победители конкурса Чайковского

Обновлено 27 июня в 19:01
Политика

Названы последствия ассоциации с ЕС для Украины

Соглашение об ассоциации с ЕС только навредило Украине, потому что европейские страны думают лишь о своей выгоде и пользуются Киевом, заявил 28 июня депутат Верховной рады Михаил Поплавский.
Обновлено в 20:39
Общество

Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным

Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Баскетбол

Кайри Ирвинг в воскресенье договорится о переходе в «Бруклин»

Обновлено в 18:50
Политика

Путин поручил Мутко контролировать ликвидацию наводнения под Иркутском

В правительстве будет создана комиссия по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
Обновлено в 16:46
Футбол

Зидан хочет, чтобы Кейлор Навас покинул «Реал»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на вратаря Кейлора Наваса, сообщают испанские СМИ.
Обновлено в 18:44
Общество

Medya Günlüğü (Турция): любовь русских к «донеру» (Medya Gunlugu)

Не секрет, что донер популярен во многих европейских странах, прежде всего в Германии, но в Турции мало кто знает о «любви» русских к донеру.
Обновлено в 18:26
Кино

«Звездные войны» продолжатся без Дейзи Ридли

Персонажа Дейзи Ридли не будет в следующих частях франшизы "Звездные войны", сообщает Le Figaro.
Обновлено в 18:24
Шоу-бизнес

Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов

Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
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Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Шоу-бизнес

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Решетова высмеяла догадки подписчиц в Instagram. Она продемонстрировала живот и заявила, что по его форме невозможно узнать пол ребенка.
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СМИ сообщили о розыгрыше Трампа над саудовским принцем

Президент США Дональд Трамп на заседании G20 подшутил над наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает портал AjelNews24.
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Игры

Новые Nintendo Switch и NVIDIA Shield TV получат улучшенную Tegra X1

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Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

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Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
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Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

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Авто

«Зелёный угол» во Владивостоке напоминает «Тетрис»

Известный во Владивостоке авторынок «Зелёный угол» настолько переполнен, что порой покупатели не могут спокойно пройти между машинами.
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