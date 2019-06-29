Политика

Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕRT на русском 14:46

Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Киеве назвали главную опасность возвращения России в ПАСЕ

Lenta.ru14:23

Климкин назвал главную проблему Украины после возвращения России в ПАСЕ

РБК16:03

Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ

RT на русском14:46

Климкин раскрыл главную проблему Украины

Народные новости16:07

Климкин: РФ может начать вести переговоры с ЕС «за спиной Украины»

News.ru14:22

Климкин назвал главную «проблему» после возвращения России в ПАСЕ

РИА Новости14:20

Климкин назвал главную проблему Украины

Газета.Ru14:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:29, Вашингтон
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что идея либерализма себя изжила в мире, а гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:05
Гаджеты

Рост цен на продукцию AMD перестал отпугивать покупателей

Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.
Обновлено в 11:57
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено в 18:02
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Происшествия

В Иркутской области оценили ущерб сельскому хозяйству из-за паводка

Ущерб сельскому хозяйству из-за паводка в Иркутской области составил около 300 миллионов рублей.
Обновлено в 20:03
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке сказал, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться "спокойно, в рабочем режиме".
Обновлено в 08:37
Армия и оружие

Подлодку «Омск» после модернизации передали Тихоокеанскому флоту

Модернизированную атомную подводную лодку проекта 949А «Омск» передали Тихоокеанскому флоту в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке.
Обновлено в 07:48
Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Политика

Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом

Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено вчера в 09:19
Политика

Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 29 июня, сдал в госизбирком документы для регистрации кандидатом на выборы.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске

Небольшой самолет потерпел крушение на Аляске. В результате инцидента три человека погибли, еще один пострадал.
Обновлено в 20:22
Общество

Япония возобновила коммерческий лов китов

Япония покинет Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) и вернется к коммерческому лову китов в своей экономической зоне.
Обновлено в 20:05
Общество

Организаторы извинились за нашумевший фрагмент постановки со сцены Тавриды

Организаторы заявили, что фрагмент постановки был не согласован с фестивалем Оргкомитет фестиваля "Территория", который является организатором смены "Год театра" на форуме "Таврида", пообещал впредь тщательнее подходить к подбору преподавателей для образовательных программ.
Обновлено в 16:13
Политика

На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС

Политик добавил, что соглашение об ассоциации с Европейским союзом вредит Украине, поскольку Европа думает только о собственной выгоде.
Обновлено в 19:24
Шоу-бизнес

Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной

Обновлено в 17:31
Гаджеты

Американские компании снова могут торговать с Huawei

Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи G20 в Токио рассказал, что отношение к компании Huawei изменится.
Обновлено в 10:02
Финансы

ЦБ зафиксировал снижение ставок по ипотеке

По итогам мая средневзвешенная ставка опустилась до 10,54 процента годовых против 10,56 в апреле. Такие данные приводит Банк России.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия

Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте

Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено в 19:07
Общество

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Самодельный вертолет с двумя людьми на борту разбился в Канаде

Контролирующий безопасность полетов орган Канады пока не расследует инцидент, передает ТАСС.
Обновлено в 20:06
Общество

В России утвержден список запрещенных к содержанию животных

В России утвержден список запрещенных к содержанию животных. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия

В Магнитогорске загорелась городская ярмарка

Обновлено в 19:58
Футбол

«Крылья Советов» с Комбаровым проиграли «Банику» в товарищеском матче

Обновлено в 08:55
Происшествия

В центре Москвы горит жилой дом

Обновлено в 18:57
Наука

Ученые пронаблюдали движение атомов в 4D

Обновлено 27 июня в 13:47
Авто

В России растут продажи премиальных автомобилей

За январь-май 2019-го в России было заключено 59,3 тысяч сделок с участием премиальных автомобилей.
Обновлено в 09:36
Политика

«Победа» может не получить в срок партию Boeing из-за проблем с визами

Российский лоукостер "Победа" может лишиться поставок самолетов Boeing из-за того, что производитель отказался помогать с получением виз специалистам компании.
Обновлено в 10:32
Футбол

Футболист «Ромы» перейдет в «Динамо»

Прошлый сезон Жерсон провел в "Фиорентине", где выступал на правах аренды, забив 3 гола в 36 матчах Серии А. Ранее спортивный директор "Динамо" высказался о новом контракте Евгеньева.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное