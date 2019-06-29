Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕRT на русском 14:46

Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.

Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ

Политика Путин ответил на возражения Элтона Джона Президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что идея либерализма себя изжила в мире, а гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей, передает РИА "Новости".

Гаджеты Рост цен на продукцию AMD перестал отпугивать покупателей Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.

Общество Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.

Футбол Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.

Происшествия В Иркутской области оценили ущерб сельскому хозяйству из-за паводка Ущерб сельскому хозяйству из-за паводка в Иркутской области составил около 300 миллионов рублей.

Происшествия Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.

Политика Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков Президент России Владимир Путин по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке сказал, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться "спокойно, в рабочем режиме".

Армия и оружие Подлодку «Омск» после модернизации передали Тихоокеанскому флоту Модернизированную атомную подводную лодку проекта 949А «Омск» передали Тихоокеанскому флоту в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке.

Происшествия В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.

Политика Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.

Политика Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Петербурга Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 29 июня, сдал в госизбирком документы для регистрации кандидатом на выборы.

Происшествия Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске Небольшой самолет потерпел крушение на Аляске. В результате инцидента три человека погибли, еще один пострадал.

Общество Япония возобновила коммерческий лов китов Япония покинет Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) и вернется к коммерческому лову китов в своей экономической зоне.

Общество Организаторы извинились за нашумевший фрагмент постановки со сцены Тавриды Организаторы заявили, что фрагмент постановки был не согласован с фестивалем Оргкомитет фестиваля "Территория", который является организатором смены "Год театра" на форуме "Таврида", пообещал впредь тщательнее подходить к подбору преподавателей для образовательных программ.

Политика На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС Политик добавил, что соглашение об ассоциации с Европейским союзом вредит Украине, поскольку Европа думает только о собственной выгоде.

Гаджеты Американские компании снова могут торговать с Huawei Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи G20 в Токио рассказал, что отношение к компании Huawei изменится.

Финансы ЦБ зафиксировал снижение ставок по ипотеке По итогам мая средневзвешенная ставка опустилась до 10,54 процента годовых против 10,56 в апреле. Такие данные приводит Банк России.

Происшествия Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.

Общество Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.

Общество В России утвержден список запрещенных к содержанию животных В России утвержден список запрещенных к содержанию животных. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Авто В России растут продажи премиальных автомобилей За январь-май 2019-го в России было заключено 59,3 тысяч сделок с участием премиальных автомобилей.

Политика «Победа» может не получить в срок партию Boeing из-за проблем с визами Российский лоукостер "Победа" может лишиться поставок самолетов Boeing из-за того, что производитель отказался помогать с получением виз специалистам компании.

Футбол Футболист «Ромы» перейдет в «Динамо» Прошлый сезон Жерсон провел в "Фиорентине", где выступал на правах аренды, забив 3 гола в 36 матчах Серии А. Ранее спортивный директор "Динамо" высказался о новом контракте Евгеньева.