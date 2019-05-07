Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в ДонбассеRT на русском 07:19

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом». Об этом он написал в статье для «Украинской правды».

Происшествия По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека Министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».

Авто Skoda анонсировала обновленный Superb Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.

Армия и оружие Опубликовано видео удара сирийского «ракетного монстра» по боевикам Как отмечает портал Al-Masdar News, четвертая танковая дивизия Сирийской Арабской армии нанесла ракетный удар по позициям боевиков в населенном пункте Кабани в провинции Латакия.

Общество В Германии сокращается число неграмотных Из документа следует, что в Германии более шести миллионов взрослых граждан не умеют в должной мере ни читать, ни писать по-немецки.

Общество Прокуратура: «голодающий» Шестун получил 27 килограммов еды за месяц Прокуратура утверждает, что экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в СИЗО не держит голодовку, а обильно питается: за месяц жена передала ему почти 30 килограммов еды.

Происшествия В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

Политика В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза» Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.

Общество Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.

Политика В Крыму освободили задержанных украинских рыбаков в знак доброй воли Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина сообщила об освобождении двух украинских рыбаков.

Шоу-бизнес Станислав Садальский встал на сторону бывшего мужа Тины Канделаки Садальский пишет, что инициатором того развода была как раз Тина Канделаки. Тогда телеведущая назвала причиной разрыва сложный возраст.

Общество Штраф за превышение скорости могут привязать к доходу водителя В России есть необходимость привязывать штрафы к уровню дохода водителя, который можно узнать в налоговой службе, а также к стоимости его автомобиля.

Общество В Чечне появилось такси только для женщин В Чечне появилось первое в республике такси для перевозки женщин женщинами.

Происшествия В Прикамье по делу о взрыве на химзаводе задержали троих человек В Березниках проходит заседание суда по факту взрыва на предприятии "Азот", в результате которого погибли трое рабочих.

Происшествия Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».

Происшествия Адвокат попросил СК приостановить работу аэропорта «Шереметьево» Адвокат просит Следственный комитет РФ приостановить работу Шереметьево и проверить все самолеты Sukhoi Superjet 100-95B после катастрофы в аэропорту, где погиб 41 человек.

Политика Кравчук считает, что Россия заставила Украину взять Крым Первый президент Украины Леонид КРАВЧУК заявил, что в свое время Россия навязала стране Крымский полуостров.

Политика КГБ Белоруссии задержал троих россиян Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал троих россиян по подозрению в даче взятки.

Хоккей Тимур Билялов и Дамир Мусин вернулись в «Ак Барс» Казанский "Ак Барс" и "Динамо Рига" сегодня произвели обмен: в Казань возвращается голкипер Тимур Билялов, а латвийский клуб получит денежную компенсацию.

Политика Постановление об инаугурации Зеленского 19 мая зарегистрировано в Раде Проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского зарегистрирован 19 мая.

Хоккей КХЛ утвердила состав дивизионов и структуру следующего сезона Континентальная хоккейная лига официально объявила о составе дивизионов регулярного чемпионата в сезоне 2019-2020 годов.