Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в ДонбассеRT на русском 07:19

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом». Об этом он написал в статье для «Украинской правды».
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Климкин: Киев готовит России «сюрприз» в ответ на выдачу паспортов в Донбассе

Газета.Ru09:37

Киев пообещал сюрприз в ответ на «паспортный бандитизм» Кремля

РБК08:37

Климкин пообещал «сюрприз» в ответ на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

РИА Новости07:06

Украина пообещала России ответ на «паспортный бандитизм» в Донбассе

Lenta.ru07:53

Климкин призвал G7 и ЕС ввести новые санкции против России

RT на русском08:39

Глава МИД: Украина ответит на выдачу российских паспортов системно и асимметрично

Вести.Ru07:33

Украина готовит ответ России на решение о выдаче паспортов жителям Донбасса

ТАСС07:55
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Происшествия

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:52
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Авто

Skoda анонсировала обновленный Superb

Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

Опубликовано видео удара сирийского «ракетного монстра» по боевикам

Как отмечает портал Al-Masdar News, четвертая танковая дивизия Сирийской Арабской армии нанесла ракетный удар по позициям боевиков в населенном пункте Кабани в провинции Латакия.
Обновлено в 09:56
Общество

В Германии сокращается число неграмотных

Из документа следует, что в Германии более шести миллионов взрослых граждан не умеют в должной мере ни читать, ни писать по-немецки.
Обновлено в 09:35
Общество

Прокуратура: «голодающий» Шестун получил 27 килограммов еды за месяц

Прокуратура утверждает, что экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в СИЗО не держит голодовку, а обильно питается: за месяц жена передала ему почти 30 килограммов еды.
Обновлено в 07:47
Происшествия

В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Футбол

Кокорин заплакал на последнем слове в суде

Обновлено вчера в 15:31
Политика

В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»

Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Музыка

Лазарев рассказал о первой репетиции номера для Евровидения

Обновлено вчера в 07:22
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Политика

В Германии посмеялись над авианосцем США у берегов Ирана

Обновлено в 05:27
Политика

В Крыму освободили задержанных украинских рыбаков в знак доброй воли

Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина сообщила об освобождении двух украинских рыбаков.
Обновлено в 08:57
Кино

HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Станислав Садальский встал на сторону бывшего мужа Тины Канделаки

Садальский пишет, что инициатором того развода была как раз Тина Канделаки. Тогда телеведущая назвала причиной разрыва сложный возраст.
Обновлено в 10:04
Общество

Штраф за превышение скорости могут привязать к доходу водителя

В России есть необходимость привязывать штрафы к уровню дохода водителя, который можно узнать в налоговой службе, а также к стоимости его автомобиля.
Обновлено в 08:41
Общество

В Чечне появилось такси только для женщин

В Чечне появилось первое в республике такси для перевозки женщин женщинами.
Обновлено в 07:51
Общество

Суд отклонил иск инвалида из Анапы к Бузовой и Баскову

Обновлено в 06:06
Происшествия

В Прикамье по делу о взрыве на химзаводе задержали троих человек

В Березниках проходит заседание суда по факту взрыва на предприятии "Азот", в результате которого погибли трое рабочих.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Происшествия

Адвокат попросил СК приостановить работу аэропорта «Шереметьево»

Адвокат просит Следственный комитет РФ приостановить работу Шереметьево и проверить все самолеты Sukhoi Superjet 100-95B после катастрофы в аэропорту, где погиб 41 человек.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Бортпроводников сгоревшего SSJ-100 захотели наградить

Обновлено в 10:23
Политика

Кравчук считает, что Россия заставила Украину взять Крым

Первый президент Украины Леонид КРАВЧУК заявил, что в свое время Россия навязала стране Крымский полуостров.
Обновлено в 05:52
Политика

КГБ Белоруссии задержал троих россиян

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал троих россиян по подозрению в даче взятки.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Опубликовано видео эвакуации пилота через окно из горящего SSJ100

Обновлено в 08:50
Хоккей

Тимур Билялов и Дамир Мусин вернулись в «Ак Барс»

Казанский "Ак Барс" и "Динамо Рига" сегодня произвели обмен: в Казань возвращается голкипер Тимур Билялов, а латвийский клуб получит денежную компенсацию.
Обновлено в 09:11
Политика

Постановление об инаугурации Зеленского 19 мая зарегистрировано в Раде

Проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского зарегистрирован 19 мая.
Обновлено в 04:36
Хоккей

КХЛ утвердила состав дивизионов и структуру следующего сезона

Континентальная хоккейная лига официально объявила о составе дивизионов регулярного чемпионата в сезоне 2019-2020 годов.
Обновлено в 08:59
Происшествия

На платной парковке в Кольцово с машины с тюменскими номерами сняли все четыре колеса

Обновлено в 09:57
Происшествия

ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов

Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 10:05
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