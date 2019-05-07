Политика
Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в ДонбассеRT на русском 07:19
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом». Об этом он написал в статье для «Украинской правды».
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Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:52
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Авто
Skoda анонсировала обновленный Superb
Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Опубликовано видео удара сирийского «ракетного монстра» по боевикам
Как отмечает портал Al-Masdar News, четвертая танковая дивизия Сирийской Арабской армии нанесла ракетный удар по позициям боевиков в населенном пункте Кабани в провинции Латакия.
Обновлено в 09:56
Общество
В Германии сокращается число неграмотных
Из документа следует, что в Германии более шести миллионов взрослых граждан не умеют в должной мере ни читать, ни писать по-немецки.
Обновлено в 09:35
Общество
Прокуратура: «голодающий» Шестун получил 27 килограммов еды за месяц
Прокуратура утверждает, что экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в СИЗО не держит голодовку, а обильно питается: за месяц жена передала ему почти 30 килограммов еды.
Обновлено в 07:47
Происшествия
В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Футбол
Кокорин заплакал на последнем слове в суде
Обновлено вчера в 15:31
Политика
В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»
Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Музыка
Лазарев рассказал о первой репетиции номера для Евровидения
Обновлено вчера в 07:22
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Политика
В Германии посмеялись над авианосцем США у берегов Ирана
Обновлено в 05:27
Политика
В Крыму освободили задержанных украинских рыбаков в знак доброй воли
Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина сообщила об освобождении двух украинских рыбаков.
Обновлено в 08:57
Кино
HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks
Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Станислав Садальский встал на сторону бывшего мужа Тины Канделаки
Садальский пишет, что инициатором того развода была как раз Тина Канделаки. Тогда телеведущая назвала причиной разрыва сложный возраст.
Обновлено в 10:04
Общество
Штраф за превышение скорости могут привязать к доходу водителя
В России есть необходимость привязывать штрафы к уровню дохода водителя, который можно узнать в налоговой службе, а также к стоимости его автомобиля.
Обновлено в 08:41
Общество
В Чечне появилось такси только для женщин
В Чечне появилось первое в республике такси для перевозки женщин женщинами.
Обновлено в 07:51
Общество
Суд отклонил иск инвалида из Анапы к Бузовой и Баскову
Обновлено в 06:06
Происшествия
В Прикамье по делу о взрыве на химзаводе задержали троих человек
В Березниках проходит заседание суда по факту взрыва на предприятии "Азот", в результате которого погибли трое рабочих.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Происшествия
Адвокат попросил СК приостановить работу аэропорта «Шереметьево»
Адвокат просит Следственный комитет РФ приостановить работу Шереметьево и проверить все самолеты Sukhoi Superjet 100-95B после катастрофы в аэропорту, где погиб 41 человек.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Бортпроводников сгоревшего SSJ-100 захотели наградить
Обновлено в 10:23
Политика
Кравчук считает, что Россия заставила Украину взять Крым
Первый президент Украины Леонид КРАВЧУК заявил, что в свое время Россия навязала стране Крымский полуостров.
Обновлено в 05:52
Политика
КГБ Белоруссии задержал троих россиян
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал троих россиян по подозрению в даче взятки.
Обновлено в 09:37
Хоккей
Тимур Билялов и Дамир Мусин вернулись в «Ак Барс»
Казанский "Ак Барс" и "Динамо Рига" сегодня произвели обмен: в Казань возвращается голкипер Тимур Билялов, а латвийский клуб получит денежную компенсацию.
Обновлено в 09:11
Политика
Постановление об инаугурации Зеленского 19 мая зарегистрировано в Раде
Проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского зарегистрирован 19 мая.
Обновлено в 04:36
Хоккей
КХЛ утвердила состав дивизионов и структуру следующего сезона
Континентальная хоккейная лига официально объявила о составе дивизионов регулярного чемпионата в сезоне 2019-2020 годов.
Обновлено в 08:59
Происшествия
На платной парковке в Кольцово с машины с тюменскими номерами сняли все четыре колеса
Обновлено в 09:57
Происшествия
ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов
Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 10:05