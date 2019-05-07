Политика

Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в ДонбассеРИА Новости 12:55

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом". В своей колонке для издания "Украинская правда" дипломат пообещал "системно и ассиметрично" ответить на получение жителями самопровозглашенных республик российского гражданства.
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