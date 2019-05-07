Политика

Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в ДонбассеРИА Новости вчера в 12:55

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом". В своей колонке для издания "Украинская правда" дипломат пообещал "системно и ассиметрично" ответить на получение жителями самопровозглашенных республик российского гражданства.
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Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе

РИА Новостивчера в 12:55

В Госдуме ответили на слова Климкина о «бандитизме» России

Газета.Ruвчера в 10:54

Почему Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

RT на русскомвчера в 13:44

В Совфеде усомнились во введении Украиной новых санкций

Известиявчера в 10:08

Слуцкий назвал агонией обещания Климкина дать ответ на паспорта РФ жителям Донбасса

ТАССвчера в 12:16

Киев пообещал сюрприз в ответ на «паспортный бандитизм» Кремля

РБКвчера в 08:37

Украина пообещала России ответ на «паспортный бандитизм» в Донбассе

Lenta.ruвчера в 07:53
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Первое фото неизвестной самоходки на базе «Витязя» появилось в Сети

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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100

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Конкурировать новому кроссоверу от Kia придется с такими популярными моделями, как Hyundai Creta, Nissan Kicks, Renault Captur, Tata Harrier и готовящимся к продажам новым MG Hector.
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Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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Милана Тюльпанова выиграла суд у Александра Кержакова

Недавно девушка выиграла суд у своего экс-благоверного, в бракоразводном процессе поставлена жирная точка.
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Полицейские изъяли у жителя Красноярска почти 13 тыс. драгоценных камней, которые он намеревался незаконно продать.
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Футбол

Клопп выругался в прямом эфире после победы над «Барселоной»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не сдержал эмоций и выругался в прямом эфире, комментируя победу своей команды в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (4:0).
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Общество

Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом

В Россельхознадзоре рассказали, сколько молока и молочных продуктов производится ежегодно в России и какая часть продукции не соответствует стандартам.
Обновлено вчера в 15:28
Общество

Мироманов уволился с поста и.о. министра здравоохранения Забайкалья

Александр Мироманов 7 мая отработал последний рабочий день на посту исполняющего обязанности министра здравоохранения Забайкальского края, который он занял в марте после отставки министра Сергея Давыдова.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия

В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари

В московском аэропорту Шереметьево рейс, который готовился к вылету в Ригу. Как сообщает телеграм-канал Mash, пассажиров вывели из лайнера.
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Происшествия

Минтранс предложил наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100

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Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями

У супруги британского принца Гарри Меган Маркл родился мальчик. Елизавета II стала прабабушкой в 8-й раз.
Обновлено 06 мая в 09:44
Происшествия

В Екатеринбурге снова массово эвакуируют посетителей торговых центров

Сегодня утром в Екатеринбурге снова началась волна эвакуаций. По предварительной информации, причиной стали сообщения о минировании.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие

В Киеве предложили установить ядерные мины на границе с Россией

Военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий предложил разместить на границе Украины и России пояс ядерных мин. Свое мнение он выразил в эфире ObozTV.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено 06 мая в 16:30
Здоровье

В России расширили перечень хронических заболеваний

Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
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Театры

Самбурская со скандалом ушла из театра

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская ушла из театра на Малой Бронной со скандалом. Об этом она рассказала в инстаграме.
Обновлено в 01:15
Политика

Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги»

Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".
Обновлено вчера в 22:13
Общество

Стариков ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Российская писательница Елена Чижова опубликовала в швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung статью, в которой обвинила лидера Советского государства Иосифа Сталина в массовых смертях, которыми сопровождалась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
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Общество

Минтруд представил график праздников и выходных в 2020 году

Стал известен возможный график переноса выходных дней в 2020 году. Такое предложение подготовил Минтруд.
Обновлено вчера в 11:00
Авто

Объявлены цены на обновленный Mercedes-Benz GLC в России

Российский офис Mercedes-Benz определился с ценами и комплектациями обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC.
Обновлено вчера в 09:11
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Дарья Мельникова впервые показала лицо старшего сына

Несколько часов назад актриса все-таки решила показать старшего сына во всей красе.
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Наука

Солнцезащитный крем признали потенциально опасным

Солнцезащитный крем признали потенциально опасным. Содержащиеся в нем вещества впитываются в кожу и могут нанести вред организму.
Обновлено вчера в 06:10
Футбол

Моуринью раскритиковал «Барселону»

Португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал четвёртый гол "Ливерпуля" в ворота "Барселоны" в полуфинале Лиги чемпионов.
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Двадцать девятого апреля в Швеции были подведены итоги тендера на демонтаж двух корпусов реакторов первого и второго энергоблока АЭС "Оскархамн" и двух корпусов на АЭС "Барсебек".
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Происшествия

В Пакистане три человека погибли, 18 пострадали при взрыве у храма

По меньшей мере три человека погибли, 18 пострадали в результате взрыва около храма Дата-Дарбар в пакистанском Лахоре, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на власти.
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