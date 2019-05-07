Политика

Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в ДонбассеРИА Новости вчера в 12:55

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом". В своей колонке для издания "Украинская правда" дипломат пообещал "системно и ассиметрично" ответить на получение жителями самопровозглашенных республик российского гражданства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе

РИА Новостивчера в 12:55

Слуцкий назвал агонией обещания Климкина дать ответ на паспорта РФ жителям Донбасса

ТАССвчера в 12:16

Украина пообещала России ответ на «паспортный бандитизм» в Донбассе

Lenta.ruвчера в 07:53

В Совфеде усомнились во введении Украиной новых санкций

Известиявчера в 10:08

В Госдуме ответили на слова Климкина о «бандитизме» России

Газета.Ruвчера в 10:54

Киев пообещал сюрприз в ответ на «паспортный бандитизм» Кремля

РБКвчера в 08:37

Почему Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

RT на русскомвчера в 13:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Спорт

Боевой пропуск к The International 2019 добавили в Dota 2

Обновлено вчера в 17:22
Происшествия

В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт

Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.
Обновлено вчера в 13:40
Экономика

Пирамиды другой формы: финансовые мошенники возвращаются в офлайн

Ущерб от деятельности финансовых пирамид в 2018 году составил почти 2,5 млрд рублей, что более чем в три раза больше, чем в 2017-м, следует из данных Центробанка, опубликованных в годовом отчете.
Обновлено вчера в 17:01
Наука

Регулярное употребление яиц защищает от потери зрения

Употребление яиц в регулярном режиме может защитить от наиболее распространенной причины потери зрения среди людей старше 50 лет.
Обновлено вчера в 07:00
Общество

Россельхознадзор назвал долю молочного фальсификата в России

Специалисты Россельхознадзора провели исследование российского молочного рынка и пришли к выводу, что в 2018 году каждый пятый молочный продукт был фальсифицированным.
Обновлено вчера в 21:42
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:56
Общество

На Сицилии распродают дома за один евро

Власти города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу ветхие дома за €1, выдвинув условие будущим владельцам недвижимости, пишет таблоид The Sun.
Обновлено вчера в 20:10
Футбол

«Барселона» уехала со стадиона без Месси. Он сдавал допинг-тест

Капитан "Барселоны" Лионель Месси после выездного поражения от "Ливерпуля" (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов отправился сдавать тест на допинг.
Обновлено в 00:01
Политика

Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу

Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, заявил, что пересек в поле государственную границу Украины.
Обновлено вчера в 20:39
Общество

Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны

Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева

В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено 06 мая в 10:52
Общество

В России могут появиться рекомендации для учителей по ведению соцсетей

Для российских учителей подготовят рекомендации по ведению соцсетей, документ может появиться уже к началу нового учебного года.
Обновлено вчера в 21:45
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри подумывают о втором ребенке

Став впервые родителями всего пару дней назад, принц Гарри и Меган Маркл намерены и дальше расширять свою семью.
Обновлено вчера в 21:43
Политика

Назначен и.о. министра здравоохранения Забайкальского края

Напомним, 7 мая официально было объявлено об уходе с поста и.о. министра здравоохранения края Александра Мироманова.
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие

Стало известно, в каких городах прогремят салюты в День Победы

Салюты 9 Мая будут организованы во всех российских городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, соответствующий приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу опубликован в газете "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:46
Политика

Власти решили помочь многодетным семьям с выплатой ипотеки

Обновлено 06 мая в 14:29
Кино

Создатели сериала «Игра престолов» удалили ляп со стаканом кофе

Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги «Игра престолов» бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

Прошли первые задержания по делу о загрязнении нефти на «Дружбе»

Прокуратура вплотную занялась фактом загрязнения нефти на нефтепроводе «Дружба». На данный момент прошли первые задержания.
Обновлено вчера в 08:35
Общество

Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019

Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Один ученик погиб при стрельбе в школе в Денвере

В американском Денвере, штат Колорадо, вооруженные злоумышленники открыли стрельбу в школе.
Обновлено вчера в 19:55
Технологии

«Лаборатория Касперского» продемонстрировала уязвимость интернета вещей

На конференции Cyber Security Weekend 2019 в Кейптауне в конце апреля приглашённый 13-летний вундеркинд Рубен Пол продемонстрировал уязвимость интернета вещей, менее чем за 10 минут перехватив управление дроном в ходе контролируемого эксперимента.
Обновлено вчера в 07:43
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж

Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном аэропорту «Шереметьево» заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
Обновлено вчера в 08:53
Авто

Большой кроссовер Mazda: все обновления и цены

Никогда прежде себя не цитировал, но сейчас подходящий случай для того, чтобы вспомнить сравнительный тест четырех кроссоверов с участием CX‑9.
Обновлено вчера в 22:48
Интернет

Twitter разрешил пользователям добавлять медиафайлы в ретвиты

Обновлено вчера в 19:08
Хоккей

Канада выиграла у Австрии, пропустив 5 шайб

Сборная Канады одержала победу над Австрией в контрольном матче - 7:5. Австрийцы по ходу встречи четырежды выходили вперед, но второй период Канада завершила уже ведя в счете.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

Жители Соловьевки поймали ребенка, упавшего с четвертого этажа

Обновлено вчера в 06:31
Экономика

Товарооборот России и Китая с января по апрель вырос на 5,8%

Товарооборот между Россией и Китаем с января по апрель включительно увеличился в годовом исчислении на 5,8%, до $33,17 млрд.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги»

Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

Мать за деньги разрешила другу изнасиловать ее 11-летнюю дочь

Как выяснили правоохранители, мать за 65 долларов разрешила другу своего сожителя надругаться над ее 11-летней дочерью.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено вчера в 06:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное