Политика
Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в ДонбассеРИА Новости вчера в 12:55
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом". В своей колонке для издания "Украинская правда" дипломат пообещал "системно и ассиметрично" ответить на получение жителями самопровозглашенных республик российского гражданства.
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Спорт
Боевой пропуск к The International 2019 добавили в Dota 2
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт
Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.
Обновлено вчера в 13:40
Экономика
Пирамиды другой формы: финансовые мошенники возвращаются в офлайн
Ущерб от деятельности финансовых пирамид в 2018 году составил почти 2,5 млрд рублей, что более чем в три раза больше, чем в 2017-м, следует из данных Центробанка, опубликованных в годовом отчете.
Обновлено вчера в 17:01
Наука
Регулярное употребление яиц защищает от потери зрения
Употребление яиц в регулярном режиме может защитить от наиболее распространенной причины потери зрения среди людей старше 50 лет.
Обновлено вчера в 07:00
Общество
Россельхознадзор назвал долю молочного фальсификата в России
Специалисты Россельхознадзора провели исследование российского молочного рынка и пришли к выводу, что в 2018 году каждый пятый молочный продукт был фальсифицированным.
Обновлено вчера в 21:42
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:56
Общество
На Сицилии распродают дома за один евро
Власти города Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу ветхие дома за €1, выдвинув условие будущим владельцам недвижимости, пишет таблоид The Sun.
Обновлено вчера в 20:10
Футбол
«Барселона» уехала со стадиона без Месси. Он сдавал допинг-тест
Капитан "Барселоны" Лионель Месси после выездного поражения от "Ливерпуля" (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов отправился сдавать тест на допинг.
Обновлено в 00:01
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, заявил, что пересек в поле государственную границу Украины.
Обновлено вчера в 20:39
Общество
Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны
Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Прокурор запросила реальные сроки для Кокорина и Мамаева
В ходе очередного заседания Пресненского суда прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила судью приговорить спортсменов к реальным тюремным срокам.
Обновлено 06 мая в 10:52
Общество
В России могут появиться рекомендации для учителей по ведению соцсетей
Для российских учителей подготовят рекомендации по ведению соцсетей, документ может появиться уже к началу нового учебного года.
Обновлено вчера в 21:45
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри подумывают о втором ребенке
Став впервые родителями всего пару дней назад, принц Гарри и Меган Маркл намерены и дальше расширять свою семью.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
Назначен и.о. министра здравоохранения Забайкальского края
Напомним, 7 мая официально было объявлено об уходе с поста и.о. министра здравоохранения края Александра Мироманова.
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие
Стало известно, в каких городах прогремят салюты в День Победы
Салюты 9 Мая будут организованы во всех российских городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, соответствующий приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу опубликован в газете "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Власти решили помочь многодетным семьям с выплатой ипотеки
Обновлено 06 мая в 14:29
Кино
Создатели сериала «Игра престолов» удалили ляп со стаканом кофе
Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги «Игра престолов» бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Прошли первые задержания по делу о загрязнении нефти на «Дружбе»
Прокуратура вплотную занялась фактом загрязнения нефти на нефтепроводе «Дружба». На данный момент прошли первые задержания.
Обновлено вчера в 08:35
Общество
Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019
Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Один ученик погиб при стрельбе в школе в Денвере
В американском Денвере, штат Колорадо, вооруженные злоумышленники открыли стрельбу в школе.
Обновлено вчера в 19:55
Технологии
«Лаборатория Касперского» продемонстрировала уязвимость интернета вещей
На конференции Cyber Security Weekend 2019 в Кейптауне в конце апреля приглашённый 13-летний вундеркинд Рубен Пол продемонстрировал уязвимость интернета вещей, менее чем за 10 минут перехватив управление дроном в ходе контролируемого эксперимента.
Обновлено вчера в 07:43
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 заступился за людей, спасавших багаж
Один из пассажиров потерпевшего крушение самолёта Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Международном аэропорту «Шереметьево» заступился за пассажиров, которые спасали свой багаж.
Обновлено вчера в 08:53
Авто
Большой кроссовер Mazda: все обновления и цены
Никогда прежде себя не цитировал, но сейчас подходящий случай для того, чтобы вспомнить сравнительный тест четырех кроссоверов с участием CX‑9.
Обновлено вчера в 22:48
Интернет
Twitter разрешил пользователям добавлять медиафайлы в ретвиты
Обновлено вчера в 19:08
Хоккей
Канада выиграла у Австрии, пропустив 5 шайб
Сборная Канады одержала победу над Австрией в контрольном матче - 7:5. Австрийцы по ходу встречи четырежды выходили вперед, но второй период Канада завершила уже ведя в счете.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
Жители Соловьевки поймали ребенка, упавшего с четвертого этажа
Обновлено вчера в 06:31
Экономика
Товарооборот России и Китая с января по апрель вырос на 5,8%
Товарооборот между Россией и Китаем с января по апрель включительно увеличился в годовом исчислении на 5,8%, до $33,17 млрд.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги»
Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
Мать за деньги разрешила другу изнасиловать ее 11-летнюю дочь
Как выяснили правоохранители, мать за 65 долларов разрешила другу своего сожителя надругаться над ее 11-летней дочерью.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено вчера в 06:01