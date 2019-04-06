Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»Вести.Ru вчера в 07:40

Я даже пошутил - но считайте, что в каждой шутке есть доля шутки. Если Россия начнет говорить о каких-то мистических компенсациях, то мы тогда посчитаем компенсации за все столетия оккупации Украины. Тогда вот мы уже насчитаем столько, что никакой России не останется.

Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин. Так украинский министр иностранных дел прокомментировал идею депутатов Думу подсчитать компенсацию с Киева за время нахождения Крыма в составе Украины.

Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»

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