Политика
Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»Вести.Ru вчера в 07:40
Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин. Так украинский министр иностранных дел прокомментировал идею депутатов Думу подсчитать компенсацию с Киева за время нахождения Крыма в составе Украины.
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Я даже пошутил - но считайте, что в каждой шутке есть доля шутки. Если Россия начнет говорить о каких-то мистических компенсациях, то мы тогда посчитаем компенсации за все столетия оккупации Украины. Тогда вот мы уже насчитаем столько, что никакой России не останется.
— Павел Климкин, украинский дипломатRuposters.ru 04:31
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