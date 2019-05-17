Политика

Климкин написал заявление об отставке с поста главы МИД УкраиныРБК 08:16

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook. Он отметил, что направит заявление в Верховную раду после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая.
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На Украине наступил сезон отставок

Коммерсантъ13:47

Климкин подал в отставку

Lenta.ru08:17

Глава МИД Украины Климкин объявил об уходе в отставку

RT на русском10:41

Глава МИД Украины написал заявление об отставке. Он будет баллотироваться в Верховную раду

ТАСС08:32

Глава МИД Украины объявил о своей отставке

Интерфакс08:24

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подал в отставку

Эхо Москвы11:22

Климкин написал заявление об отставке с поста главы МИД Украины

РБК08:16
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
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