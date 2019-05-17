Климкин написал заявление об отставке с поста главы МИД УкраиныРБК 08:16

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook. Он отметил, что направит заявление в Верховную раду после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая.

Климкин написал заявление об отставке с поста главы МИД Украины

Политика Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти на Украину Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины в связи с отсутствием там свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли, где именно родился их сын Родители опубликовали свидетельство о рождении малыша, в котором местом, где Арчи появился на свет, указан частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.

Политика Парламентская коалиция на Украине официально распалась Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.

Общество В Москве началось прощание с Сергеем Доренко В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.

Футбол «Млада Болеслав» с Комличенко рискует не попасть в Лигу Европы В чемпионате Чехии состоялся первый полуфинальный матч плей-офф за место в Лиге Европы. Млада Болеслав в гостях уступила Злину 1:3.

Технологии Немецкое пятиместное аэротакси Lilium Jet совершило первый полет Немецкая компания Lilium провела успешные беспилотные испытания пятиместного электрического аэротакси, выполненного по схеме конвертоплана.

Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.

Шоу-бизнес Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным Шоумен и сам выкрикивал слова поддержки Юдашкину. Кроме того Галкин выложил в своем Instagram-аккаунте снимок с Примадонной.

Политика Пять президентов подтвердили участие в инаугурации Зеленского Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко в эфире телеканала «112 Украина» в пятницу, 17 мая.

Политика Коломойский объяснил возвращение на Украину По словам Коломойского, решение о возвращении не связано с его отношениями с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Хоккей Сборная Словакия одержала победу над командой Франции на ЧМ по хоккею Хозяева чемпионата мира сумели забросить шесть шайб в ворота французской команды и добыть победу в матче группы А. Итоговый счёт встречи — 6:3 в пользу словаков.

Общество Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.

Экономика В АСВ рассказали о схеме вывода активов из банка «Югра» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назвало редкой и масштабной схему вывода средств из лишенного лицензии банка "Югра".

Экономика СМИ узнали о распродаже Венесуэлой золота в обход санкций на $570 млн Венесуэла в течение двух последних недель получила $570 млн от продажи золота, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Происшествия В Польше задержали мужчину, который планировал теракт Как сообщает RMF FM, инцидент произошёл 9 мая. Задержанный Миколай Б. — гражданин Польши, а также член мусульманской общины в Варшаве.

Общество Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.

Происшествия В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.

Культура Скончался американский писатель Герман Воук Американский писатель Герман Воук умер на 103 году жизни, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на литературного агента автора.

Армия и оружие Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.

Экономика Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный» Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».

Авто Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).

Здоровье Ничего не болит: по каким симптомам определить заболевания печени Часто человек может даже не догадываться о заболеваниях печени, потому что в ней нет нервных окончаний, а значит, и сигнал о болях не поступает.

Политика Доход 60 региональных депутатов оказался ниже прожиточного минимума Задекларированный доход 60 российских депутатов оказался ниже прожиточного минимума.