Политика
Климкин написал заявление об отставке с поста главы МИД УкраиныРБК 08:16
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook. Он отметил, что направит заявление в Верховную раду после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая.
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Авто
Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам
Обновлено в 04:52
Футбол
«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФА
По итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов лицензии УЕФА не получили «Ахмат» и «Ростов».
Обновлено в 11:44
Политика
Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Политика
Советник Порошенко Бирюков подал в отставку
Советник действующего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал заявление об увольнении.
Обновлено в 12:45
Политика
Великобритания меняет правила въезда в страну
С 20 мая Великобритания отменяет бумажные миграционные карты для всех иностранцев. Это делается для сокращения очередей в пунктах прибытия.
Обновлено в 11:55
Музыка
Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения» в Израиле
Известный украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, подверг критике организацию конкурса «Евровидение» в израильском Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 18:15
Наука
Ученые доказали внеземное происхождение амулета Тутанхамона
Обновлено в 10:18
Наука
Выбор собаки зависит от генетики человека
Ученые обнаружили, что идентичные близнецы имеют одинаковое мнение насчет выбора собаки, что нельзя сказать об неидентичных.
Обновлено в 10:45
Футбол
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет пост по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 07:38
Кино
Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»
16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Политика
Парламентская коалиция на Украине официально распалась
Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Футбол
«Спартак» не взял Глушакова на матч с «Крыльями Советов»
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл рассказали, где родился их первенец
Мальчик является восьмым правнуком 93-летней королевы Елизаветы II и седьмым претендентом на британский трон после принца Уэльского Чарльза, принца Уильяма и его детей Джорджа, Шарлотты и Луи, а также после своего отца.
Обновлено в 12:04
Хоккей
Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ
По утверждению словацкой прессы, после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии (3:0) российские хоккеисты пили пиво в одном из ресторанов Братиславы.
Обновлено в 12:12
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Суд арестовал еще восемь участников акций против храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
В США мужчина родил мертвого ребенка из-за невнимательности медсестры
Беременность трансгендерного мужчины закончилась преждевременными родами, потому что медсестра списала боль в животе и повышенное давление на проблемы с лишним весом.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Ученого Кудрявцева после обследования вернули из больницы в СИЗО
Сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, вернули после медицинского обследования в следственный изолятор "Лефортово".
Обновлено в 12:12
Происшествия
В Белоруссии ищут убийц офицера ГАИ, скрывшихся на российской «Волге»
В Могилевской области Белоруссии похитили и убили офицера ГАИ. Тело 22-летнего Евгения Потаповича нашли в лесу.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Суд арестовал директора НИИ Росрезерва
Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Фотография актера из «Настоящего детектива» помогла найти вора в США
Один из полицейских заметил, что вор на снимке очень похож на актера Вуди Харрельсона — он известен по сериалу «Настоящий детектив» и фильму «Прирожденные убийцы».
Обновлено в 06:53
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»
В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Экономика
Раскрыта схема вывода сотен миллиардов из банка «Югра»
Приобретенный бизнес закладывался в банках в качестве долга, а кредиты (около 240 млрд рублей) гасились деньгами вкладчиков «Югры», которые выводились из организации, пишет РБК.
Обновлено в 12:36
Экономика
Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров
ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Экономика
Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45