Политика
Климкин написал заявление об отставкеRT на русском 08:18
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке. Глава внешнеполитического ведомства также проинформировал, что намерен принять участие в парламентских выборах. Видеообращение политика опубликовано на его странице в Facebook.
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Финансы
Индекс потребительских настроений в США в мае вырос сильнее прогноза
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в мае, по предварительной оценке, увеличился до 102,4 пункта с уровня апреля в 97,2 пункта, сообщается на сайте университета.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Пенсионерку оштрафовали за дебош на рейсе Москва — Симферополь
Сотрудники Крымского линейного управления МВД на транспорте привлекли к административной ответственности 65-летнюю уроженку Владимирской области за дебош на борту рейса Москва — Симферополь.
Обновлено в 10:33
Политика
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство
Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.
Обновлено в 10:02
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Политика
Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде
Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Праги
В пражском аэропорту столкнулись два самолета чешского лоукостера Smartwings, никто из пассажиров не пострадал, но им пришлось возвращаться в терминал и дожидаться других лайнеров, сообщает iDnes.cz.
Обновлено в 10:36
Технологии
Электрическое аэротакси Lilium поднялось в воздух
Основанная в 2015 году немецкая компания Lilium провела успешные испытания прототипа пятиместного электрического воздушного такси Jet.
Обновлено в 10:04
Транспорт
Столичным водителям посоветовали отложить поездки до 20:00
ЦОДД в своем Twitter просит столичных водителей отложить поездки на машинах до 20:00 и-за плотного дорожного движения в сторону области.
Обновлено в 11:25
Футбол
В семье Кирилла Комбарова родился четвертый сын
В семье защитника «Арсенала» Кирилла Комбарова родился четвертый ребенок.
Обновлено в 11:29
Политика
Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину
Нефтепровод "Дружба" проходит через Беларусь, обеспечивая два местных НПЗ сырьем для выпуска нефтепродуктов, а далее разделяется на несколько направлений, обеспечивающих поставками Польшу, Германию, Литву и Латвию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Обновлено в 09:19
Политика
Помпео назвал точки сближения России и США
Помпео отметил, что если бы стороны смогли добиться сокращения насилия там, они могли бы сделать добро для каждой из двух стран.
Обновлено в 00:41
Энергетика
«Газпром» открыл на шельфе Ямала два больших месторождения газа
"Газпром" открыл на шельфе Ямала два новых месторождения c суммарными запасами газа более 500 миллиардов кубометров, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:28
Общество
Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма
Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Автоспорт
Даниил Квят: меня радует прогресс Toro Rosso в квалификации
Обновлено в 10:10
Кино
Режиссёр «Босса-молокососа» готовит его сиквел
Озвучит главного героя, как и в первой части, Алек Болдуин, мировая премьера мультфильма запланирована на 26 марта 2021 года.InterMedia напоминает: фильм "Босс-молокосос" DreamWorks Animation вышел в 2017 году и собрал в мировом прокате более 527 млн долларов, а также принёс МакГрату номинацию на "Оскар".
Обновлено в 10:39
Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
Отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности
Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Футбол
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет пост по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 07:38
Авто
Обновлённая Lada Vesta FL появится до конца 2019 года
В феврале 2019 года издание «РГ» публикует информацию о том, что в Научно-техническом центре отечественного предприятия уже собрано 4 экземпляра Lada Vesta FL.
Обновлено в 01:17
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Авто
Продажи машин Lada в Европе растут
По информации специалистов ACEA, за период с января по апрель текущего года европейские дилеры Lada реализовали 1 665 автомобилей марки, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 08:05
Общество
Новые правила техосмотра приняли депутаты Госдумы
Законопроект, прописывающий новые правила, успешно прошел второе чтение.
Обновлено в 09:21
Футбол
Александром Головиным интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер»
22-летний россиянин попал в сферу интересов лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", а также итальянского "Интера".
Обновлено в 08:35
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия
Суд арестовал директора НИИ Росрезерва
Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Политика
Россию не пригласили на инаугурацию Зеленского
Обновлено в 11:14