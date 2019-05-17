Политика
Климкин написал заявление об отставкеRT на русском 08:18
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке. Глава внешнеполитического ведомства также проинформировал, что намерен принять участие в парламентских выборах. Видеообращение политика опубликовано на его странице в Facebook.
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Как я и обещал, только что написал заявление об отставке, в понедельник, в день инаугурации, направлю ее в Верховную раду и новому президенту Украины. Я считаю, что это правильно по-человечески. Правильно с точки зрения нормальной политической культуры, поскольку нам она нужна.
— Павел Климкин, украинский дипломатТелеканал 360° 08:13
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