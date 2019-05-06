Политика
Климкин заявил о намерении предложить Зеленскому свою отставкуРБК 06:18
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что попросит нового президента Украины Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности. Об этом политик сообщил в эфире телеканала «Прямой».
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Происшествия
СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево
Обновлено в 04:05
Энергетика
«Газпром» заявил о готовности половины «Северного потока — 2»
Российская компания «Газпром» уложила по дну Балтийского моря более 1170 км газопровода «Северный поток — 2», что составляет 48% от его общей протяженности.
Обновлено в 08:41
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Появилось видео пожара в Шереметьево изнутри горящего самолёта
В распоряжении Лайфа появилось видео, снятое одним из пассажиров сгоревшего в Шереметьево после посадки самолёта "Аэрофлота".
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой в «Шереметьево»
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Грузовик с туристами упал в реку на Украине
Грузовой автомобиль с туристами упал в реку в Ивано-Франковской области Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД страны.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Мосгорсуд оставил Калви под домашним арестом
Мосгорсуд оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Обновлено в 07:54
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генпрокуратура Украины вызвала действующего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета
Хлопок и вспышка предшествовали аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщила бортпроводник воздушного судна Татьяна Касаткина в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".
Обновлено в 08:10
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Футбол
Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»
Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено в 07:33
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Космос
Ученые из NASA рассказали, когда начнется новый ледниковый период
Ученые из NASA рассказали о том, когда может наступить следующий ледниковый период.
Обновлено вчера в 06:25
Хоккей
Хохлачев продлил контракт со «Спартаком»
Нападающий «Спартака» Александр Хохлачев подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2021 года.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве
Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Игры
К 2023 году количество китайских геймеров превысит население США
Общее количество китайских геймеров к 2023 году может превысить население США, к такому выводу пришли аналитики компании Niko.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
При посадке в Норильске Boeing выкатился за ВПП
После приземления в аэропорту Норильска пассажирский Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:07
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Происшествия
Умер участник казанского марафона
Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Путин заслушал доклады о ходе расследования ЧП в Шереметьеве
Президент России Владимир Путин заслушал доклады председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, министра транспорта Евгения Дитриха и главы Минздрава Вероники Скворцовой о ходе расследования катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Сотрудника саратовского МЧС поймали на взятке в 3,3 млн рублей
По версии следствия, руководящее должностное лицо ведомства с ноября 2011-го по апрель 2019 года получило от филиала одного из операторов сотовой связи через посредника свыше 3,3 млн рублей.
Обновлено в 07:50
Политика
В Кремле оценили отказы в проведении «Бессмертного полка» в Белоруссии и Казахстане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, 6 мая, что Кремль следит за ситуацией в ряде городов Казахстана и Белоруссии в связи с отсутствием разрешения на проведение акции «Бессмертный полк», но не делает поспешных выводов.
Обновлено в 07:03
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Финансы
Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларов
За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.
Обновлено в 06:06
Здоровье
Эксперты назвали 5 полезных видов зелени
Эксперты назвали 5 полезных видов зелени.
Обновлено в 07:35
Общество
ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.
Обновлено вчера в 20:05
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс»
Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти.
Обновлено в 00:22