Политика

Климкин заявил о намерении предложить Зеленскому свою отставкуРБК 06:18

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что попросит нового президента Украины Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности. Об этом политик сообщил в эфире телеканала «Прямой».
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Климкин намерен предложить Зеленскому свою отставку

РИА Новости07:58

Глава МИД Украины объяснил желание подать в отставку политической культурой

Lenta.ru07:28

Климкин заявил о намерении предложить Зеленскому свою отставку

РБК06:18

Эксперт оценил намерение Климкина предложить Зеленскому свою отставку

RT на русском07:05

Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Газета.Ru06:41

Климкин намерен предложить Зеленскому свою отставку

ТАСС05:40

Глава МИД Украины подаст в отставку

Коммерсантъ05:03
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Происшествия

СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево

Обновлено в 04:05
Энергетика

«Газпром» заявил о готовности половины «Северного потока — 2»

Российская компания «Газпром» уложила по дну Балтийского моря более 1170 км газопровода «Северный поток — 2», что составляет 48% от его общей протяженности.
Обновлено в 08:41
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

Появилось видео пожара в Шереметьево изнутри горящего самолёта

В распоряжении Лайфа появилось видео, снятое одним из пассажиров сгоревшего в Шереметьево после посадки самолёта "Аэрофлота".
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой в «Шереметьево»

Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

Грузовик с туристами упал в реку на Украине

Грузовой автомобиль с туристами упал в реку в Ивано-Франковской области Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД страны.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Мосгорсуд оставил Калви под домашним арестом

Мосгорсуд оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Обновлено в 07:54
Политика

Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

Генпрокуратура Украины вызвала действующего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета

Хлопок и вспышка предшествовали аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщила бортпроводник воздушного судна Татьяна Касаткина в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".
Обновлено в 08:10
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
Футбол

Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»

Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено в 07:33
Происшествия

При ЧП в Шереметьеве погибли 26 жителей Мурманской области

Обновлено в 05:14
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Космос

Ученые из NASA рассказали, когда начнется новый ледниковый период

Ученые из NASA рассказали о том, когда может наступить следующий ледниковый период.
Обновлено вчера в 06:25
Хоккей

Хохлачев продлил контракт со «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Александр Хохлачев подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2021 года.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве

Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Игры

К 2023 году количество китайских геймеров превысит население США

Общее количество китайских геймеров к 2023 году может превысить население США, к такому выводу пришли аналитики компании Niko.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

При посадке в Норильске Boeing выкатился за ВПП

После приземления в аэропорту Норильска пассажирский Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:07
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Футбол

Администрация «Бутырки» поблагодарила Мамаева за пропаганду ЗОЖ

Обновлено в 07:35
Происшествия

Умер участник казанского марафона

Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Путин заслушал доклады о ходе расследования ЧП в Шереметьеве

Президент России Владимир Путин заслушал доклады председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, министра транспорта Евгения Дитриха и главы Минздрава Вероники Скворцовой о ходе расследования катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Сотрудника саратовского МЧС поймали на взятке в 3,3 млн рублей

По версии следствия, руководящее должностное лицо ведомства с ноября 2011-го по апрель 2019 года получило от филиала одного из операторов сотовой связи через посредника свыше 3,3 млн рублей.
Обновлено в 07:50
Политика

В Кремле оценили отказы в проведении «Бессмертного полка» в Белоруссии и Казахстане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, 6 мая, что Кремль следит за ситуацией в ряде городов Казахстана и Белоруссии в связи с отсутствием разрешения на проведение акции «Бессмертный полк», но не делает поспешных выводов.
Обновлено в 07:03
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Финансы

Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларов

За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.
Обновлено в 06:06
Здоровье

Эксперты назвали 5 полезных видов зелени

Эксперты назвали 5 полезных видов зелени.
Обновлено в 07:35
Общество

ВЦИОМ: почти половина россиян не представляет свою жизнь без интернета

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что почти половина россиян (48%) с трудом представляет, как жить без активности в интернете.
Обновлено вчера в 20:05
Политика

Депутат Рады Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс»

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинские власти.
Обновлено в 00:22
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Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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