Климкин заявил о намерении предложить Зеленскому свою отставкуРБК 06:18

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что попросит нового президента Украины Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности. Об этом политик сообщил в эфире телеканала «Прямой».

Климкин заявил о намерении предложить Зеленскому свою отставку

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