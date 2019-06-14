Политика
Климкин может стать послом Украины в СШАСвободная Пресса 12:53
Стоит отметить, что главу МИД Верховная Рада до сих пор не отправила в отставку, поэтому прежде чем его отправлять в США послом, Рада должна его уволить. Новости Украины: Климкин рассказал, как в Гамбурге «сломали российскую логику»
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:18, Вашингтон
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
В Донецкой области мужчина пострадал при обстреле со стороны силовиков
Украинские силовики обстреляли в пятницу вечером окраины Донецка, ранение получил мирный житель, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 16:31
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме
Обновлено в 15:48
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:52
Политика
Путин и Рахмон провели переговоры в Душанбе
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили в Душанбе вопросы дальнейшего развития стратегических партнёрских отношений между двумя странами.
Обновлено в 16:47
Авто
Новый Geely SX11 с мотором от Volvo уже поступил в продажу
Новый Geely SX11 с гибридной силовой установкой предлагается на китайском авторынке от 129 800 юаней (в российских рублях - около 1 200 000).
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ
Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Наука
Ученые выяснили, почему средиземноморская диета полезна для здоровья
За последние несколько лет медики обнаружили сразу несколько положительных качеств средиземноморской диеты, которые могут объяснять, почему жители некоторых регионов Италии и ряда других стран южной Европы являются рекордсменами по продолжительности жизни.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Общество
В России введут гибкий отпуск по уходу за ребенком
Сергей Рыбальченко, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ, рассказал о своей инициативе предоставить женщинам гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Технологии
Всероссийская перепись населения пройдет на планшетах с ОС «Аврора»
Многие предприятия уже работают с новой операционной системой, а во время ближайшей переписи населения все переписчики будут оснащены планшетами с ОС "Аврора", — сказал Осеевский.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян
Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Финансы
ЦБ впервые за год снизил ключевую ставку
Центробанк России снизил уровень ключевой ставки до 7,5%, ранее она составляла 7,75% годовых.
Обновлено в 06:31
Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 16:17
Футбол
Мак Аллистер отказался переходить в «Спартак»
Обновлено в 15:44
Общество
В Швейцарии десятки тысяч женщин протестуют против неравенства
В Швейцарии сегодня десятки тысяч женщин не пошли на работу, что пройти маршами протеста против гендерного неравенства в оплате труда, домашнего насилия и непропорционального представительства в органах власти.
Обновлено в 16:17
Общество
Вулкан у столицы Мексики выбросил столб пепла высотой 5 км
Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес
Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом
Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным
Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Петербурге иномарка влетела в витрину супермаркета
В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, при которых автомобиль Audi А6 протаранил витрину супермаркета и въехал прямо к кассе.
Обновлено в 14:52