Политика

Климкин может стать послом Украины в СШАСвободная Пресса 12:53

Стоит отметить, что главу МИД Верховная Рада до сих пор не отправила в отставку, поэтому прежде чем его отправлять в США послом, Рада должна его уволить. Новости Украины: Климкин рассказал, как в Гамбурге «сломали российскую логику»
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Климкин может стать послом Украины в США

Газета.Ru14:42

СМИ узнали о возможном назначении Климкина послом в США

РИА Новости11:13

СМИ: Климкина могут назначить послом в США

RT на русском11:34

Зеленский может назначить Климкина послом в Вашингтоне

News.ru11:28

СМИ: Климкин может стать послом в США

РЕН ТВ11:18

СМИ отправили Климкина послом в США

Московский Комсомолец11:15

УНН: Климкин может стать послом Украины в США

Коммерсантъ11:55
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Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Армия и оружие

В Донецкой области мужчина пострадал при обстреле со стороны силовиков

Украинские силовики обстреляли в пятницу вечером окраины Донецка, ранение получил мирный житель, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 16:31
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме

Обновлено в 15:48
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Футбол

Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и провели первую тренировку

Обновлено в 10:48
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в США

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Армия и оружие

Китай впечатлил маневр Су-27 с самолетами НАТО в небе над Балтикой

Обновлено в 12:45
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:52
Политика

Путин и Рахмон провели переговоры в Душанбе

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили в Душанбе вопросы дальнейшего развития стратегических партнёрских отношений между двумя странами.
Обновлено в 16:47
Авто

Новый Geely SX11 с мотором от Volvo уже поступил в продажу

Новый Geely SX11 с гибридной силовой установкой предлагается на китайском авторынке от 129 800 юаней (в российских рублях - около 1 200 000).
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Наука

Ученые выяснили, почему средиземноморская диета полезна для здоровья

За последние несколько лет медики обнаружили сразу несколько положительных качеств средиземноморской диеты, которые могут объяснять, почему жители некоторых регионов Италии и ряда других стран южной Европы являются рекордсменами по продолжительности жизни.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Общество

В России введут гибкий отпуск по уходу за ребенком

Сергей Рыбальченко, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ, рассказал о своей инициативе предоставить женщинам гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено в 00:48
Общество

Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми

Обновлено в 09:29
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Обновлено в 04:51
Общество

На Москву надвигается гроза с градом

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Технологии

Всероссийская перепись населения пройдет на планшетах с ОС «Аврора»

Многие предприятия уже работают с новой операционной системой, а во время ближайшей переписи населения все переписчики будут оснащены планшетами с ОС "Аврора", — сказал Осеевский.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян

Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Финансы

ЦБ впервые за год снизил ключевую ставку

Центробанк России снизил уровень ключевой ставки до 7,5%, ранее она составляла 7,75% годовых.
Обновлено в 06:31
Политика

Представители Демпартии Молдавии покинули страну

Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 16:17
Футбол

Мак Аллистер отказался переходить в «Спартак»

Обновлено в 15:44
Общество

В Швейцарии десятки тысяч женщин протестуют против неравенства

В Швейцарии сегодня десятки тысяч женщин не пошли на работу, что пройти маршами протеста против гендерного неравенства в оплате труда, домашнего насилия и непропорционального представительства в органах власти.
Обновлено в 16:17
Общество

Вулкан у столицы Мексики выбросил столб пепла высотой 5 км

Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес

Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом

Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным

Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Петербурге иномарка влетела в витрину супермаркета

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, при которых автомобиль Audi А6 протаранил витрину супермаркета и въехал прямо к кассе.
Обновлено в 14:52
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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