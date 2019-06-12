Политика

Климкин отказал Украине в шансе войти в ЕС за 10 летLenta.ru вчера в 19:24

Глава МИД Украины Павел Климкин усомнился, что страна станет частью Евросоюза в ближайшие десять лет. Об этом сообщил в Facebook-аккаунте. По словам главы ведомства, накануне он стал участником дискуссии о возможных сроках вступления Украины в ЕС.
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Климкин усомнился в шансах Украины вступить в ЕС в ближайшие 10 лет

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Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС в ближайшие 10 лет

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Павел Климкин: Украина не сможет вступить в ЕС в ближайшие 10 лет

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Климкин дал пессимистичный прогноз о членстве Украины в ЕС

Взгляд.рувчера в 14:31

Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС через десять лет

РИА Новостивчера в 15:02

Глава МИД Украины заявил, что страна не сможет вступить в ЕС до 2030 года

ТАССвчера в 14:01
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День России празднуется с 1992 года.
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Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent

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Общество

В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет

Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.
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Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
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Музыка

Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
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Общество

В США назначили дату суда присяжных над россиянином Никулиным

Заседание суда присяжных в США по делу россиянина Евгения Никулина, подозреваемого в хакерских атаках на американские компании, назначено на 13 января 2020 года.
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Политика

Тимошенко рассказала о серьезном упадке украинской экономики

На Украине идет процесс колоссального ухудшения экономического положения, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
Обновлено вчера в 21:14
Авто

Представлен новый Bentley Flying Spur

Компания Bentley рассекретила седан Flying Spur следующего поколения.
Обновлено вчера в 07:06
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Васильев заявил, что по данному вопросу Дагестан и Чечня находятся в постоянном контакте.
Обновлено вчера в 08:28
Политика

Комиссар СЕ по правам человека отправится в Крым

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович посетит Крым.
Обновлено вчера в 23:06
Космос

Учёные выяснили, что на Солнце могут возникать супервспышки-«убийцы»

Группа ученых из университета Колорадо в Боулдере (США) доказала возможность появления солнечных вспышек, способных уничтожить жизнь на Земле.
Обновлено вчера в 17:32
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено вчера в 04:53
Политика

В Раде признали телефонный терроризм на территории России

«Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с Российской Федерацией», — объяснил депутат.
Обновлено в 01:36
Общество

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла

Обновлено вчера в 20:39
Футбол

Форвард «Краснодара» Игнатьев обратился к Павлу Мамаеву

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев оставил запись в своем Instagram, посвященную полузащитнику «быков» Павлу Мамаеву.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Град «размером с теннисный мяч» обрушился на Баварию

Обновлено вчера в 00:33
Шоу-бизнес

Бородина осудила сына Алибасова за фото из реанимации

Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала Бари Алибасова-младшего за фото с отцом из реанимации. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено в 00:27
Армия и оружие

NI назвал российский ПЛ-15 «квантовым скачком»

Журнал The National Interest оценил новый российский пистолет ПЛ-15.
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Политика

В Гонконге отложили рассмотрение закона об экстрадиции после протестов

Законодательный совет Гонконга отложил заседание, на котором должны быть рассмотрены поправки в закон об экстрадиции, на фоне акции протеста, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 01:20
Происшествия

В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте

Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено вчера в 19:16
Финансы

ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков

Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
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Гаджеты

Huawei может перейти на российскую ОС «Аврора»

В СМИ появилась информация о том, что Huawei рассматривает возможность установки российской операционной системы «Аврора» на свои смартфоны.
Обновлено вчера в 02:10
Политика

Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
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Армия и оружие

Старый советский пулемет уничтожил американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы с помощью старого советского пулемета ДШКМ уничтожили американский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV, который проезжал по дороге.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия

Названы нарушения разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета

Пилот разбившегося в Нью-Йорке вертолета на имел разрешение на управление им в условиях ограниченной видимости.
Обновлено в 02:06
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Глава Белоруссии Александр Лукашенко официально поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.
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Происшествия

В порту Петербурга нашли 400 кг кокаина

Обновлено вчера в 12:43
Армия и оружие

СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»

СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.
Обновлено вчера в 11:24
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