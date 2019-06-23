Политика

Климкин допустил встречу Путина и ЗеленскогоРИА Новости 11:34

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил, что в будущем состоится встреча украинского президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Климкин заявил, что перед встречей с Путиным Зеленский провел «разведку боем»

Вести.Ru12:52

На Украине рассказали о встрече Зеленского с Путиным

Lenta.ru12:00

Климкин допустил встречу Путина и Зеленского

РИА Новости11:34

Киев высказался о встрече Путина и Зеленского

Газета.Ru11:42

Климкин допустил встречу Зеленского и Путина на G20

Московский Комсомолец11:41

МИД Украины допустил встречу Путина и Зеленского

Известия11:35

Глава МИДа Украины анонсировал встречу Путина и Зеленского на G20

Говорит Москва11:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:17, Вашингтон
Футбол

Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках

Обновлено в 08:04
Происшествия

В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились

В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Митинг в центре Москвы собрал менее двух тысяч человек

Участники выступают против "политических репрессий", пишет "Интерфакс". Столичная полиция насчитала менее двух тысяч активистов.
Обновлено в 11:25
Единоборства

Российская самбистка завоевала золото на Европейских играх

Обновлено в 12:02
Политика

Туроператоры Алтайского края обеспокоены ситуацией в Грузии

Обновлено в 07:16
Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
Обновлено в 12:59
Футбол

Радий Хабиров отказался от строительства стадиона в Уфе

Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи

Куценко добавил, что актеры - народ вспыльчивый и нервный. Меж тем, ходят слухи, что развод Климовой и Месхи - вопрос решенный.
Обновлено вчера в 18:20
Авто

Названы лучшие подержанные иномарки за 200 тысяч рублей

Эксперты назвали пятерку лучших подержанных автомобилей для покупателей, которые не могут позволить себе покупку дороже 200 тысяч рублей.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»

МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено вчера в 11:15
Политика

Грузинские кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке

Кинотеатры, работающие в Грузии, перестали показывать фильмы на русском языке.
Обновлено в 12:09
Политика

Сотни тысяч митингующих в Праге требуют отставки премьера

В Праге началась масштабная акция протеста против премьера страны Андрея Бабиша. Об этом сообщает "Радио Прага".
Обновлено в 13:09
Здоровье

Омбудсмен Узбекистана рассказал о самочувствии Гульнары Каримовой

Обновлено в 12:42
Футбол

Винисиус: думаю, Мбаппе скоро перейдёт в «Реал»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор заявил, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе перейдёт в «Королевский клуб».
Обновлено в 12:28
Политика

Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии

Обновлено вчера в 23:49
Гаджеты

Nokia представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше

Компания представила аккумуляторы, работающие в 2,5 раза дольше, при этом сохранив все основные параметры.В настоящее время многие мобильные устройства из-за роста технического прогресса расходуют большой запас энергии, но необходимость делать батарею меньшего размера, дабы гаджет был не громоздким, заставляет разработчиков идти на компромисс.
Обновлено в 12:00
Общество

Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету

Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.
Обновлено в 05:00
Футбол

Роналду оставил € 20 тыс. «чаевых» сотрудникам курорта в Греции, где отдыхал

Сутки пребывания в Коста-Наварино обходились 34-летнему нападающему "старой синьоры" в € 8 тыс. По завершении отдыха футболист оставил сотрудникам курорта около € 20 тыс. в качестве "чаевых" за качество предоставленного обслуживания.
Обновлено в 12:05
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Потасовка на гей-параде в Киеве попала на видео

В Сети появилось видео нападения на участников киевского "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Вологодская студентка погибла, спасая тонущих детей

Студентка Вологодского государственного университета Лиза Дружинина не задумываясь, кинулась в воду, чтобы спасти двух маленьких детей.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В Минске госпитализировали посла Сербии

Ковачевич занимает должность посла Сербии в Минске с 2014 года.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Российская певица погибла на Волге

В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Космос

Россия прирастает новыми островами в Арктике

Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.
Обновлено вчера в 08:12
Политика

В Чечне пояснили слова Кадырова о «200 километрах до Тбилиси»

Министр Чечни по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров объяснил слова лидера республики Рамзана Кадырова, напомнившего грузинам, что "до Тбилиси всего 200 км".
Обновлено в 11:03
Здоровье

Собянин поздравил сотрудников ГКБ №67 с ее 60-летием

Обновлено в 08:07
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное