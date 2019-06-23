Климкин допустил встречу Путина и Зеленского в скором будущемiReactor 12:04

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча украинского главы Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина может скоро состояться. Климкин назвал первые зарубежные визиты Зеленского к политикам «разведкой боем».

Климкин допустил встречу Путина и Зеленского в скором будущем

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".

Общество Медведев поздравил российских выпускников с окончанием школы Председатель правительства России Дмитрий Медведев обратился к выпускникам с поздравлениями по случаю окончания школы.

Политика Грузия начала искать замену российским туристам Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.

Общество Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.

Общество На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.

Происшествия Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.

Происшествия Россиянин напал на бригаду скорой помощи Врачи приехали на вызов из-за драки пьяных мужчин, но они решили напасть и на них. Избиение прекратил водитель машины скорой помощи.

Происшествия В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.

Футбол «ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону» Нападающий ПСЖ Неймар хочет покинуть столичный клуб в летнее межсезонье.

Шоу-бизнес Татьяна Навка порадовалась победе 4-летней дочери на льду Подписчики поздравили 4-летнюю девочку знаменитых родителей с победой, отметив, что у «гениальной мамы» не может быть иной дочери.

Происшествия В Ростовской области девушка попала под автобус с призывниками Девушка получила травмы, попав под колеса микроавтобуса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России по региону.

Политика Власти Грузии опровергли планируемый штурм телеканала «Рустави 2» Ранее о планах властей со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил директор «Рустави 2». По его информации, штурм редакции должен произойти ночью.

Автоспорт Риккьярдо из-за штрафов опустился на 11-е место на Гран-при Франции Пилот команды "Формулы-1" "Рено" Дэниел Риккьярдо получил два пятисекундных штрафа и опустился с 7-го на 11-е место по итогам Гран-при Франции, сообщается на странице Международной автомобильной федерации (FIA) в Twitter.

Происшествия Потасовка на гей-параде в Киеве попала на видео В Сети появилось видео нападения на участников киевского "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Космос Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди.

Политика Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.

Экономика Carrefour продала свой бизнес в Китае Carrefour начала работать в Китае в 1995 году. С тех пор сеть компании разрослась до 210 гипермаркетов и 24 универсамов.

Спорт Российские гимнастки завоевали четыре золотых медали Европейских игр Сборная России по художественной гимнастике завершила выступление на Европейских играх в Минске, завоевав семь медалей, из которых четыре – высшего достоинства.

Футбол Дзюба призвал прислушаться к словам Лунева Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом.

Происшествия В Москве едва не утонули два иностранца Двое иностранных граждан едва не утонули на различных водоемах Москвы, им оказали помощь спасатели, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.

Экономика Россия начинает предпринимать шаги для отказа от доллара Россия начала вводить меры для снижения собственной зависимости от доллара. Для этого проводится наращивание золотовалютных резервов.

Политика Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Украиной Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что поддерживает желание президента РФ Владимира Путина восстановить отношения между Украиной и Россией.