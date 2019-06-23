Политика

Климкин допустил встречу Путина и Зеленского в скором будущемiReactor 12:04

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча украинского главы Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина может скоро состояться. Климкин назвал первые зарубежные визиты Зеленского к политикам «разведкой боем».
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Климкин заявил, что перед встречей с Путиным Зеленский провел «разведку боем»

Вести.Ru12:52

Климкин допустил встречу Путина и Зеленского

РИА Новости11:34

Глава МИДа Украины анонсировал встречу Путина и Зеленского на G20

Говорит Москва11:50

Киев высказался о встрече Путина и Зеленского

Газета.Ru11:42

Климкин допустил встречу Зеленского и Путина на G20

Московский Комсомолец11:41

МИД Украины допустил встречу Путина и Зеленского

Известия11:35

На Украине рассказали о встрече Зеленского с Путиным

Lenta.ru12:00
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:44, Вашингтон
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Общество

Медведев поздравил российских выпускников с окончанием школы

Председатель правительства России Дмитрий Медведев обратился к выпускникам с поздравлениями по случаю окончания школы.
Обновлено в 14:23
Политика

Грузия начала искать замену российским туристам

Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Политика

Грузинские кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке

Кинотеатры, работающие в Грузии, перестали показывать фильмы на русском языке.
Обновлено в 12:09
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

Зарезали и утопили: найдено тело пропавшего 9-летнего мальчика

В Киеве найдено тело 9-летнего мальчика. Ребенок считался пропавшим с 22 июня.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Россиянин напал на бригаду скорой помощи

Врачи приехали на вызов из-за драки пьяных мужчин, но они решили напасть и на них. Избиение прекратил водитель машины скорой помощи.
Обновлено в 09:41
Происшествия

В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились

В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Футбол

«ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону»

Нападающий ПСЖ Неймар хочет покинуть столичный клуб в летнее межсезонье.
Обновлено в 12:10
Гаджеты

Опубликовано видео новейшего смартфона Xiaomi CC9

Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

Татьяна Навка порадовалась победе 4-летней дочери на льду

Подписчики поздравили 4-летнюю девочку знаменитых родителей с победой, отметив, что у «гениальной мамы» не может быть иной дочери.
Обновлено в 12:56
Футбол

Грузинские футболисты устроили демарш против России

Обновлено в 07:41
Происшествия

В Ростовской области девушка попала под автобус с призывниками

Девушка получила травмы, попав под колеса микроавтобуса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России по региону.
Обновлено в 14:01
Политика

Власти Грузии опровергли планируемый штурм телеканала «Рустави 2»

Ранее о планах властей со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил директор «Рустави 2». По его информации, штурм редакции должен произойти ночью.
Обновлено в 13:35
Автоспорт

Риккьярдо из-за штрафов опустился на 11-е место на Гран-при Франции

Пилот команды "Формулы-1" "Рено" Дэниел Риккьярдо получил два пятисекундных штрафа и опустился с 7-го на 11-е место по итогам Гран-при Франции, сообщается на странице Международной автомобильной федерации (FIA) в Twitter.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Потасовка на гей-параде в Киеве попала на видео

В Сети появилось видео нападения на участников киевского "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 10:18
Космос

Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео

На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди.
Обновлено в 06:25
Политика

Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
Обновлено в 12:59
Политика

В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера

В Праге около 250 тыс. протестующих потребовали отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
Обновлено в 13:10
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для Путина

Путин добавил, что отдал записку, не читая, помощникам, и потом её потеряли.
Обновлено в 08:58
Экономика

Carrefour продала свой бизнес в Китае

Carrefour начала работать в Китае в 1995 году. С тех пор сеть компании разрослась до 210 гипермаркетов и 24 универсамов.
Обновлено в 14:17
Спорт

Российские гимнастки завоевали четыре золотых медали Европейских игр

Сборная России по художественной гимнастике завершила выступление на Европейских играх в Минске, завоевав семь медалей, из которых четыре – высшего достоинства.
Обновлено в 14:10
Футбол

Дзюба призвал прислушаться к словам Лунева

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В Москве едва не утонули два иностранца

Двое иностранных граждан едва не утонули на различных водоемах Москвы, им оказали помощь спасатели, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.
Обновлено в 13:49
Экономика

Россия начинает предпринимать шаги для отказа от доллара

Россия начала вводить меры для снижения собственной зависимости от доллара. Для этого проводится наращивание золотовалютных резервов.
Обновлено в 12:40
Политика

Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Украиной

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что поддерживает желание президента РФ Владимира Путина восстановить отношения между Украиной и Россией.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес

Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи

Куценко добавил, что актеры - народ вспыльчивый и нервный. Меж тем, ходят слухи, что развод Климовой и Месхи - вопрос решенный.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС

На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина.
Обновлено в 13:32
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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