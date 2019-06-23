Политика
Климкин допустил встречу Путина и Зеленского в скором будущемiReactor 12:04
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча украинского главы Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина может скоро состояться. Климкин назвал первые зарубежные визиты Зеленского к политикам «разведкой боем».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:44, Вашингтон
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь
В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Общество
Медведев поздравил российских выпускников с окончанием школы
Председатель правительства России Дмитрий Медведев обратился к выпускникам с поздравлениями по случаю окончания школы.
Обновлено в 14:23
Политика
Грузия начала искать замену российским туристам
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Политика
Грузинские кинотеатры перестали показывать фильмы на русском языке
Кинотеатры, работающие в Грузии, перестали показывать фильмы на русском языке.
Обновлено в 12:09
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
Зарезали и утопили: найдено тело пропавшего 9-летнего мальчика
В Киеве найдено тело 9-летнего мальчика. Ребенок считался пропавшим с 22 июня.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Россиянин напал на бригаду скорой помощи
Врачи приехали на вызов из-за драки пьяных мужчин, но они решили напасть и на них. Избиение прекратил водитель машины скорой помощи.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Футбол
«ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону»
Нападающий ПСЖ Неймар хочет покинуть столичный клуб в летнее межсезонье.
Обновлено в 12:10
Гаджеты
Опубликовано видео новейшего смартфона Xiaomi CC9
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Татьяна Навка порадовалась победе 4-летней дочери на льду
Подписчики поздравили 4-летнюю девочку знаменитых родителей с победой, отметив, что у «гениальной мамы» не может быть иной дочери.
Обновлено в 12:56
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Ростовской области девушка попала под автобус с призывниками
Девушка получила травмы, попав под колеса микроавтобуса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России по региону.
Обновлено в 14:01
Политика
Власти Грузии опровергли планируемый штурм телеканала «Рустави 2»
Ранее о планах властей со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил директор «Рустави 2». По его информации, штурм редакции должен произойти ночью.
Обновлено в 13:35
Автоспорт
Риккьярдо из-за штрафов опустился на 11-е место на Гран-при Франции
Пилот команды "Формулы-1" "Рено" Дэниел Риккьярдо получил два пятисекундных штрафа и опустился с 7-го на 11-е место по итогам Гран-при Франции, сообщается на странице Международной автомобильной федерации (FIA) в Twitter.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Потасовка на гей-параде в Киеве попала на видео
В Сети появилось видео нападения на участников киевского "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Обновлено в 10:18
Космос
Строительство второй очереди космодрома Восточный показали на видео
На космодроме Восточный полном ходом идет строительство его второй очереди.
Обновлено в 06:25
Политика
Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети
На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
Обновлено в 12:59
Политика
В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера
В Праге около 250 тыс. протестующих потребовали отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
Обновлено в 13:10
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для Путина
Путин добавил, что отдал записку, не читая, помощникам, и потом её потеряли.
Обновлено в 08:58
Экономика
Carrefour продала свой бизнес в Китае
Carrefour начала работать в Китае в 1995 году. С тех пор сеть компании разрослась до 210 гипермаркетов и 24 универсамов.
Обновлено в 14:17
Спорт
Российские гимнастки завоевали четыре золотых медали Европейских игр
Сборная России по художественной гимнастике завершила выступление на Европейских играх в Минске, завоевав семь медалей, из которых четыре – высшего достоинства.
Обновлено в 14:10
Футбол
Дзюба призвал прислушаться к словам Лунева
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба призвал прислушаться к словам вратаря команды Андрея Лунева, который рассказал о своих спорах с форвардом.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Москве едва не утонули два иностранца
Двое иностранных граждан едва не утонули на различных водоемах Москвы, им оказали помощь спасатели, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.
Обновлено в 13:49
Экономика
Россия начинает предпринимать шаги для отказа от доллара
Россия начала вводить меры для снижения собственной зависимости от доллара. Для этого проводится наращивание золотовалютных резервов.
Обновлено в 12:40
Политика
Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Украиной
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что поддерживает желание президента РФ Владимира Путина восстановить отношения между Украиной и Россией.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Екатерина Климова высказалась о разводе с Гелой Месхи
Куценко добавил, что актеры - народ вспыльчивый и нервный. Меж тем, ходят слухи, что развод Климовой и Месхи - вопрос решенный.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС
На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина.
Обновлено в 13:32