Но к ним нужно относиться очень аккуратно в контексте того, чтобы то, что мы эти соглашения убиваем, не помешало просто нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро — это около 40 соглашений.

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