Политика

Климкин анонсировал разрыв десятков соглашений Украины с Россией
РИА Новости
23:02

Украина намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 договоров с Россией. Об этом в эфире телеканала ТСН заявил глава МИД страны Павел Климкин. При этом министр отметил, что за последнее время Киев уже "убил" 48 двухсторонних соглашений с Москвой.
РИА Новости23:02
Павел Климкин
Следующая порция будет очень быстро — около 40 соглашений.
— Павел Климкин, украинский дипломатRT на русском 16:58

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