с чего всё началось

Венгры говорят, что не выдают сейчас паспорта. И они не будут этого делать. Это уже хорошо, потому что я помню заявления Сийярто, когда он говорил, что выдача паспортов на нашей территории не противоречит украинским законам. Сейчас это по определению закончилось.

Климкин подчеркнул, что отмена выдачи венгерских паспортов в консульствах на территории Украины является «вопросом принципа». При этом он добавил, что не может гарантировать, что венгерское гражданство не будут выдавать украинцам на территории Венгрии, где Киев не может контролировать ситуацию.

Политика Политика США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать её Соединённые Штаты призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать её так, чтобы её дальность, как заявили в Вашингтоне, не нарушала положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Армия и оружие Армия и оружие США исключили вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где ранее за незаконное нарушение российской границы были задержаны три украинских корабля, об этом заявил в пятницу председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

Политика Политика Россия обеспокоена ситуацией на Балканах, заявил Лавров Россия обеспокоена обстановкой на Балканах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Политика Политика Генассамблея ООН не приняла резолюцию, осуждающую ХАМАС Резолюция, осуждающая палестинскую организацию ХАМАС за ракетные удары по территории Израиля, не получила необходимого большинства на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), передает немецкий канал N-TV 7 декабря.

Политика Политика Депутаты Рады подрались в прямом эфире

Политика Политика Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор о газе

Политика Политика Компаниям Huawei и ZTE запретят получать госконтракты в Японии Японские власти решили запретить китайским производителям телекоммуникационного оборудования ZTE и Huawei получать любые правительственные контракты.

Политика Политика Трамп уверен, что Китай и США урегулируют торговый спор за 90 дней Президент США Дональд Трамп заявил, что тоже уверен, что противоречия между Пекином и Вашингтоном по торговым вопросам получится разрешить за 90 дней.

Политика Политика Трюдо прокомментировал задержание финдиректора Huawei в Канаде Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал задержание финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу на канадской территории.

Политика Политика В Техасе состоялись похороны Джорджа Буша – старшего Бывшего президента США Джорджа Буша — старшего, который скончался 30 ноября на 95-м году жизни, похоронили в Техасе, сообщил официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт на своей странице в Twitter.

Политика Политика Эквадор заявил о возможности Ассанжа без риска покинуть посольство Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть посольство и предстать перед британским судом без риска для жизни.

Политика Политика Марии Бутиной назначили государственного адвоката Россиянке Марии Бутиной, арестованной в США, назначили государственного адвоката.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю В течение недели 15 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.

Политика Политика Более 89 тыс. полицейских будут мобилизованы во Франции 8 декабря Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни.