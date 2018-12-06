Венгры говорят, что не выдают сейчас паспорта. И они не будут этого делать. Это уже хорошо, потому что я помню заявления Сийярто, когда он говорил, что выдача паспортов на нашей территории не противоречит украинским законам. Сейчас это по определению закончилось.