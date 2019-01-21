Климкин: «Газпром» не хочет менять условия работы на УкраинеREGNUM 14:17

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что российская государственная корпорация «Газпром» не желает менять старые условия ведения своего бизнеса на Украине. Об этом Климкин заявил журналистам сегодня, 21 января, после трехсторонней встречи по газовому вопросу.

Климкин: «Газпром» не хочет менять условия работы на Украине

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