Политика
Климкин: «Газпром» не хочет менять условия работы на УкраинеREGNUM 14:17
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что российская государственная корпорация «Газпром» не желает менять старые условия ведения своего бизнеса на Украине. Об этом Климкин заявил журналистам сегодня, 21 января, после трехсторонней встречи по газовому вопросу.
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Происшествия
Число жертв пожара на судах в Керченском проливе выросло до трех
Обновлено в 12:17
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» выкатился за пределы взлетной полосы в Шереметьево
Пассажирский самолет Boeing авиакомпании "Аэрофлот" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 11:31
Футбол
Кокорин сравнил россиян со стадом баранов
Обновлено в 08:56
Технологии
WhatsApp ограничил массовую отправку сообщений
WhatsApp анонсировал введение новых ограничений на пересылку одного и того же сообщения одним пользователем до пяти раз.
Обновлено в 07:43
Авто
Скрытые камеры появятся в автомобилях каршеринга
Обновлено в 03:00
Спорт
ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допинга
Обновлено в 08:03
Авто
Geely начинает продажи обновленного кроссовера Emgrand X
Продажи нового Geely Emgrand X7 в России начнутся 23 января текущего года. Цены и комплектации будут объявлены в день начала продаж.
Обновлено в 08:44
Авто
Новый Volkswagen Golf был замечен без камуфляжа в Германии
Новый Volkswagen Golf без камуфляжа был замечен на дорогах Германии, где автомобиль проходит тестирование.
Обновлено в 08:39
Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» решили объединиться
Игорь Кесаев и Сергей Кациев, бенефициары группы компаний "Дикси" и компании "Альбион-2002" (сеть магазинов "Бристоль"), и Сергей Студенников, бенефициар ритейлера "Красное и белое", договорились об объединении этих компаний в единый розничный бизнес.
Обновлено в 10:30
Кино
Скончался французский актер Франсуа Перро
Во Франции на 95-м году жизни умер актер театра и кино Франсуа Перро.
Обновлено в 15:02
Происшествия
Следственный комитет возбудил дело по факту гибели иностранных моряков
Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели членов экипажей двух судов, горящих в нейтральных водах Черного моря.
Обновлено в 13:43
Наука
Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей
Обновлено в 07:14
Политика
Чубайс ответил Захаровой на критику слов о бедной России и россиянах
Глава "Роснано" и один из вдохновителей рыночных реформ в постсоветской России Анатолий Чубайс ответил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой на критику своих слов о "бедности России".
Обновлено в 05:22
Транспорт
ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по месту прописки
В ГИБДД намерены обязать получать номерные знаки на автомобили в соответствии с пропиской собственника, пишет 21 января «Коммерсантъ».
Обновлено в 00:22
Интернет
Google оштрафовали на 50 млн евро во Франции
Компанию Google оштрафовали во Франции на 50 миллионов евро.
Обновлено в 10:04
Общество
Концентрация кокаина в Темзе достигла опасного уровня
Концентрация кокаина в водах Темзы в районе Лондона достигла опасного уровня.
Обновлено в 12:19
Общество
В РАН решили не голосовать о присвоении патриарху звания профессора
18 января СМИ со ссылкой на пресс-службу РАН сообщили, что на очередном заседании президиума РАН состоится торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.
Обновлено в 08:24
Авто
Первый экземпляр новой Toyota Supra продали на аукционе
Компания Toyota продала на аукционе Barrett-Jackson Auction первый экземпляр возрожденного спорткара Supra.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Обстрелявший машину злоумышленник ранил двухлетнюю девочку
Полиция ищет стрелка, водителя и пассажиров обстрелянного автомобиля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 14:13
Общество
Власти Таганрога объяснили выплату 47,5 рублей многодетной матери
Обновлено в 06:48
Технологии
Uber разрабатывает беспилотные велосипеды и скутеры
Обновлено в 09:34
Гаджеты
Возможный дизайн складного Motorola RAZR появился в Сети
Обновлено в 05:48
Кино
Трамп номинирован на антипремию «Золотая малина»
Обновлено в 07:50
Экономика
Oxfam: количество миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось
Число миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось и в 2018 г. достигло 2208 человек.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Москвичей попросили кормить птиц в морозы творогом и салом
Важно, чтобы кормушка была без острых краев, о которые птицы могут поранить крылья.
Обновлено в 09:51
Технологии
Роскомнадзор возобновил попытки заблокировать Telegram
По данным сайта мониторинга блокировок Эшер II, Роскомнадзор с 8 утра 21 января начал добавлять новые IP-адреса для блокировки мессенджера, уже к вечеру было добавлено несколько тысяч новых адресов.
Обновлено в 12:53
Политика
Дерипаска отказался ехать на форум в Давосе
Совладелец компании Rusal Олег Дерипаска не поехал на международный экономический форум в Давосе.
Обновлено в 12:38
Авто
Эксперты рассказали, как завести автомобиль в сильный мороз
Как известно, в сильные мороза многие автомобилисты сталкиваются с проблемой запуска двигателя, эксперт Игорь Моржаретто рассказал, как быстро запустить мотор в мороз.
Обновлено в 09:00
Политика
ПАСЕ лишила Украину мест в комитете по снятию санкций с России
Участие России в ПАСЕ Российскую делегацию в ПАСЕ в 2014 году лишили права голоса и ряда значимых полномочий после воссоединения Крыма с Россией, а затем санкции только ужесточались.
Обновлено в 11:00
Экономика
«Северная верфь» построит для «Норебо» четыре морозильных траулера
Обновлено в 09:34