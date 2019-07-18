В ближайшие 5 лет в России произойдет еще один экстремальный скачок климатических изменений, такой же, как в 2010 году. Об этом «Звезде» рассказал климатолог Александр Чернокульский, старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН.

с чего всё началось

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода. Об этом "Звезде" рассказал старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский. Ученый назвал вероятность температурной аномалии "высокой".

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

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