В ближайшие пять лет в России произойдет еще один экстремальный скачок климатических изменений, такой же, как в 2010 году. Об этом «Звезде» рассказал климатолог Александр Чернокульский, старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН.

с чего всё началось

В ближайшие пять лет в России может произойти экстремальный скачок климатических изменений, в результате чего установится аномально жаркая погода. Об этом старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский рассказал телеканалу «Звезда».

Политика В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Политика Зеленский решил упростить получение украинского гражданства Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел страны разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам.

Общество Москва заняла третье место в мире по числу жителей-миллиардеров Эксперты отмечают, что города-лидеры по количеству живущих в них миллиардеров одновременно возглавляют рейтинги самых дорогих мегаполисов мира по ценам на ультра-премиальную недвижимость.

Политика Кремль назвал первый шаг в диалоге с Киевом Освобождение руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом нормализации отношений Москвы и Киева.

Политика СБУ арестовала водителя «Бука» по делу о крушении МН17 Сотрудники Службы безопасности Украины задержали водителя автотягача, якобы перевозившего ЗРК "Бук", из которого, по мнению Киева, сбили "Боинг 777" над Донецком в 2014-м.

Политика Зеленский назвал поведение Парубия преступным бездействием Президент Украины Владимир Зеленский назвал отказ спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов преступным бездействием.

Футбол Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.

Общество Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.

Происшествия Иран задержал в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о захвате в Персидском заливе иностранного нефтяного танкера.

Политика Зеленский сообщил об афере в сфере оборонного комплекса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы раскрыли коррупционную схему в сфере оборонной промышленности.

Армия и оружие Серийным Су-57 поменяют двигатели Российским серийным истребителям пятого поколения Су-57, в настоящее время получающим двигатели первого этапа, впоследствии силовые агрегаты будут заменены на двигатели второго этапа, заявил «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.

Армия и оружие Пентагон разочарован решением Испании вывести фрегат из состава боевой группы США Пентагон сожалеет в связи с решением правительства Испании вывести фрегат королевства Mendes Nunes из состава боевой группы во главе с американским авианосцем Abraham Lincoln.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына Обладательница звания "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018-го, официально расторгли брак.

Армия и оружие Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе «Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кино Кирилл Серебренников стал почетным доктором французского университета Российскому режиссеру театра и кино Кириллу Серебренникову присвоили звание почетного доктора французского Университета Париж – Нантер.

Общество Роскачество проверило детские стиральные порошки Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.

Шоу-бизнес Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.

Футбол «Ювентус» объявил о трансфере Де Лигта «Ювентус» на официальном сайте объявил о переходе в команду защитника «Аякса» и сборной Голландии Маттейса Де Лигта.

Происшествия Автобус врезался в столб в Зеленограде "В Зеленограде автобус наехал на столб, в результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.

Общество Холодное лето отразилось на покупках россиян Непогода и продукты Традиционно на летний период (т.е. май – август) приходится более 50% годового оборота мороженого и почти половина продаж безалкогольных напитков, но с конца июня спрос на эту продукцию в магазинах "Пятерочка" немного снизился в связи с похолоданием и высокой базой прошлого, более теплого лета, говорит представитель владельца сети X5 Retail Group.

Технологии Горэлектротранс представляет макет водородного трамвая Горэлектротранс и филиал «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный научный центр» представили сегодня макет трамвая, работающего на водородных топливных элементах.

Общество Ученый предупредил о рекордном росте температуры на Таймыре Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса, что выше среднего показателя по России и на планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.

Общество Депутат Павел Валенчук забрал заявление из полиции Народного избранника оскорбила шутка во Вконтакте о его внешности. Депутат Павел Валенчук забрал из полиции свое заявление.

Армия и оружие Россию заподозрили в нарушении воздушного пространства Финляндии В нарушении воздушного пространства Финляндии подозревают российский самолёт, сообщили в пресс-службе финского минобороны.