Финансы
Клиенты банков предпочли короткие валютные вклады
Клиенты банков предпочли короткие валютные вкладыBFM.ru05:40
Клиенты банков выбирают короткие валютные вклады — в ущерб длинным. Как пишет РБК, в октябре выросла доля валютных вкладов сроком до года. Это произошло на фоне подъема ставок по долларовым депозитам, после того как банки столкнулись с оттоком валютных вкладов.
BFM.ru05:40
с чего всё началось
До года выгоднее Рост доли валютных вкладов сроком до года происходил на фоне активного подъема ставок по долларовым депозитам, начавшегося в конце сентября, после того как в конце лета — начале осени банки столкнулись с оттоком валютных вкладов.РБКвчера в 23:00
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