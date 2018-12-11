Экономика

Клиенты Сбербанка впервые стали меньше ходить в отделения
РИА Новости
07:20

Сбербанк впервые констатирует устойчивое снижение потока клиентов в своих отделениях, это может быть связано с развитием банком цифровых каналов взаимодействия, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
РИА Новости07:20

Подробнее о событии

Клиенты Сбербанка впервые стали меньше ходить в отделения

РИА Новости07:20

Все меньше людей посещают офисы Сбербанка

Политика Сегодня07:18

Сбербанк впервые зафиксировал снижение числа клиентов в отделениях

Rambler News Service07:03

Сбербанк зафиксировал снижение количества клиентов в офисах

ТАСС06:55

Сбербанк: число посетителей офисов впервые снижается

News.ru06:30

Греф рассказал о снижении доли клиентов в офисах Сбербанка

DP.RU07:12
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Экономика

Альфа-банк опроверг сообщения о продаже организации

Альфа-банк опроверг сообщения о продаже, переговоров по этому поводу не было и не ведётся, заявили в пресс-службе финансового учреждения.
Обновлено в 07:26
Экономика

Новые счетчики на газ в квартирах обойдутся примерно в 130 млрд рублей

Вице-премьер Дмитрий Козак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии поручил заодно Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать и вопрос введения аналогичных «умных счетчиков» на газ.
Обновлено в 07:24
Энергетика

Россия в январе снизит добычу нефти на 50–60 тысяч баррелей в сутки

В первом полугодии 2019 года в рамках сделки ОПЕК+ производство должно быть снижено на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) от уровня октября 2018 года, на долю России придется 228 тыс. б/с.
Обновлено в 07:30
Экономика

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 117 рублей

Закон, устанавливающий новый минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2019 года, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Обновлено в 07:18
Экономика

Топилин призвал ПФР разъяснить гражданам ситуацию с надбавкой к пенсии

Глава Минтруда РФ Максим Топилин призвал ПФР разъяснить гражданам, что надбавка к пенсии с 1 января 2019 года будет для всех разной.
Обновлено в 07:13
Экономика

В России 1,2 млн домохозяйств могут лишиться доступа к телевидению

Глава Минкомсвязи Константин Носков сообщил, что лишиться доступа к телевидению могут 1,2 млн домохозяйств, или 1,5% от общего числа.
Обновлено в 07:24
Экономика

Счетную палату не устраивает ситуация на страховом рынке

Аудиторы Счетной палаты анализировали выполнение плана мероприятий по реализации стратегии развития страховой деятельности в России до 2020 г. Она была принята в июле 2013 г. Об итогах проверки Счетная палата сообщила во вторник, 11 декабря.
Обновлено в 06:42
Экономика

В России объем добытого за год золота вырос до 265 тонн

За десять месяцев 2018 года производство золота в России выросло на 1,46% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.
Обновлено в 07:04
Недвижимость

В Подмосковье прогнозируют падение спроса на новогоднюю аренду дач

В период новогодних праздников спрос на аренду загородных коттеджей и дач в Московской области упадет на 20%.
Обновлено в 07:06
Экономика

Экономика Германии в декабре стала привлекательнее для инвесторов

Несмотря на декабрьский скачок роста индекса доверия инвесторов к экономике Германии, экономические ожидания остаются негативными.
Обновлено в 07:28
Экономика

Инфляция в Венесуэле достигла 1 300 000 процентов

Инфляция в Венесуэле достигла 1,3 миллиона процентов в годовом выражении.
Обновлено в 07:01
Финансы

Рубль в ходе торгов растёт к доллару и евро

На открытии торгов 11 декабря рубль растёт к доллару и евро.
Обновлено в 03:46
Экономика

Российский миллиардер купил производителя сырка «Дружба»

«Карат» входит в верхнюю тройку продавцов плавленых сыров в России, приводит компания данные Nielsen.
Обновлено в 05:02
Экономика

Райффайзенбанк нашел способ взимать штрафы за просрочку по кредиту

Райффайзенбанк штрафует клиентов – владельцев кредитных карт на 700 руб. при просрочке платежа, называя эту плату «комиссией за мониторинг просроченной задолженности», пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:32
Экономика

«РУСАЛ» перейдёт в российскую юрисдикцию в первой половине 2019 года

«РУСАЛ» зарегистрирован на острове Джерси, который находится в составе Островной Нормандии.
Обновлено в 07:27
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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