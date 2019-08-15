Для регистрации достаточно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль для последующего подтверждения операций и предоставить биометрический образец – биотерминал сканирует отпечаток пальца или считывает изображение лица (второй вариант доступен для тех, кто ранее сдал в отделении Сбербанка образец лица), говорится в условиях.

с чего всё началось

Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки без наличных, банковских карт и различных гаджетов при помощи одних лишь биометрических данных - отпечатков пальцев и черт лица. Об этом говорится в обновленных условиях проведения расчетов между кредитным учреждением и торговыми точками.

Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки по лицу и отпечатку пальца

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