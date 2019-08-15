Технологии
Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки по лицу и отпечатку пальцаКомсомольская правда 03:31
Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки без наличных, банковских карт и различных гаджетов при помощи одних лишь биометрических данных - отпечатков пальцев и черт лица. Об этом говорится в обновленных условиях проведения расчетов между кредитным учреждением и торговыми точками.
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с чего всё началось
Для регистрации достаточно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль для последующего подтверждения операций и предоставить биометрический образец – биотерминал сканирует отпечаток пальца или считывает изображение лица (второй вариант доступен для тех, кто ранее сдал в отделении Сбербанка образец лица), говорится в условиях.Ведомостивчера в 17:50
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:35, Ашберн
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о присвоении званий Героев России летчикам, пилотировавшим самолет «Уральских авиалиний» во время жесткой посадки на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Петербурге произошла перестрелка, есть пострадавшие
Отмечается, что есть пострадавшие. Инцидент произошел на базе оптовой торговли.
Обновлено в 10:48
Кино
Пирс Броснан может сыграть Альфреда в «Бэтмене»
Американский и британский актер Пирс Бросснан, который получил известной благодаря роли Джеймса Бонда в фильмах об "агенте 007", может сыграть дворецкого Альфреда в новом фильме о "Бэтмене".
Обновлено в 09:08
Происшествия
В крови отравившихся маслом ульяновцев нашли крысиный яд
В крови жителей Ульяновска, которые отравились предположительно домашним подсолнечным маслом и были госпитализированы с кровотечениями, обнаружили кумарин, крысиный яд.
Обновлено в 11:41
Здоровье
Врачи назвали продукты, которые убивают раковые клетки
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Организаторы митинга 25 августа отказались от его проведения
В мэрии Москвы утверждают, что организаторы митинга 25 августа отказались от планов по его проведению, настаивая на проведении акции у дома № 12 по проспекту Академика Сахарова, а не у дома № 9.
Обновлено в 10:15
Футбол
Роналду снялся в азиатской рекламе. Его назвали посмешищем
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду отрекламировал сингапурскую компанию Shopee.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту
У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
Обновлено в 09:06
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Собчак показала балетное движение, вызвав ассоциации с Волочковой
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в инстаграме фотографию, на которой она изображает балетное движение батман, стоя на кнехте яхты, и подписала снимок: "Балерина из шкатулки".
Обновлено в 11:50
Общество
Google проигнорировал требование удалить видео с оскорблением флага РФ
Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении с сервиса YouTube ролика, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб.
Обновлено в 03:32
Наука
Мягких роботов оснастили полностью мягкими электрическими насосами
Мягкий насос для перекачки жидких диэлектриков, разработанный инженерами из Японии и Швейцарии, может использоваться в качестве одного из ключевых компонентов для создания полностью мягких роботов.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Аккаунт Бузовой в Instagram требуют заблокировать
Обновлено в 06:34
Наука
Антропологи установили районы, в которых древние предки людей скрещивались с неизвестными видами
Ученые из Университета Аделаиды (Австралия) определили районы, в которых древние предки Homo sapiens активно скрещивались с представителями других видов людей.
Обновлено 14 августа в 07:53
Авто
АвтоВАЗ отзывает тысячи Lada Granta
АвтоВАЗ объявил об отзыве 11 157 автомобилей Lada Granta.
Обновлено в 11:45
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Трамп заявил, что торговая война с КНР будет короткой
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, торговая война с Китаем будет короткой и не приведёт к рецессии.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Рожающую женщину высадили из автобуса за безбилетный проезд
Жительницу Неаполя высадили из автобуса во время предродовых схваток из-за отсутствия билета.
Обновлено в 12:15
Авто
В России появятся уменьшенные транспортные номера
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Крыму во время драки убили сотрудника МЧС
Начальник отделения надзорной деятельности по Сакскому району крымского управления МЧС России Ярослав Мамаенко умер от ножевого ранения, подозреваемый в убийстве объявлен в розыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:00
Общество
Июль стал самым жарким месяцем в истории
Как пишет The New York Times со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, средняя температура по планете в июле этого года составила 16,7°C. Это рекордно высокий показатель.
Обновлено в 05:33
Баскетбол
Прохоров продал «Бруклин Нетс» за рекордные $2,35 млрд
Обновлено в 10:28
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Политика
Лолита раскритиковала политику Зеленского
Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:32
Футбол
Ещенко боится ставить лайки после истории с Каррерой
Ещенко признался, что раньше ставил лайки всем подряд, не глядя. Стихотворение Назарова он услышал уже после того, как оценил публикацию.
Обновлено в 11:27
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Росгидромет объяснил скачок радиации в Северодвинске
Скачок интенсивности гамма-излучения после взрыва на полигоне ВМФ в Сверодвинске мог произойти из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов, сообщают СМИ со ссылкой на специалистов Росгидромета.
Обновлено в 12:16