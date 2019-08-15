Для регистрации достаточно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль для последующего подтверждения операций и предоставить биометрический образец – биотерминал сканирует отпечаток пальца или считывает изображение лица (второй вариант доступен для тех, кто ранее сдал в отделении Сбербанка образец лица), говорится в условиях.

с чего всё началось

Сбербанк предложил своим клиентам принять участие в тестировании оплаты покупок по отпечатку пальца. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщается на сайте кредитной организации.

Происшествия Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль В киевском аэропорту Борисполь гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Армия и оружие Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».

Политика Путин и Макрон обсудят Украину, Сирию и диалог РФ с Евросоюзом Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что главными темами беседы, помимо двустороннего сотрудничества, станут дальнейший диалог России и Евросоюза, внутриукраинский конфликт, Сирия и ситуация вокруг ядерной программы Ирана.

Общество Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.

Общество Отказавшемуся от титула старейшему вору в законе предрекли расправу Жителю Москвы Олегу Мухаметшину (более известный в криминальной среде как Муха Люберецкий), который подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула, грозит смертельная опасность.

Политика Глазьев покинет администрацию президента Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.

Происшествия В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.

Интернет Google: сотни тысяч людей используют пароли, которые уже есть у хакеров Сотни тысяч людей продолжают использовать пароли, которые ранее были скомпрометированы в результате крупного взлома или утечки.

Общество Instagram Бузовой требуют заблокировать после скандального видео Страницу в соцсетях телеведущей Ольги Бузовой, которая облизывая тарелку назвала себя блокадницей, могут заблокировать.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Общество В Рособрнадзоре рассказали о необъективности школьных оценок Почти 2,5 тысячи российских школ необъективно подходят к оценке знаний учащихся. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

Здоровье Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал о методах профилактики ОРЗ и гриппа.

Происшествия Экс-владельца «Кубани» приговорили к девяти годам колонии Мосгорсуд в пятницу назначил девять лет колонии главе украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), бывшему владельцу ФК "Кубань" Олегу Мкртчану за хищение кредитов ВЭБа на 2,5 миллиарда долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирами Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами.

Политика Захарова ответила Болтону на обвинение в краже технологий Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook слова советника президента США Джона Болтона, обвинившего Россию в краже американских ракетных технологий.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Экономика Melon Fashion Group приобрела розничную сеть Sela Melon Fashion Group, владеющая брендами Zarina, Love Republic и Befree, приобретает розничную сеть Sela, сообщает пресс-служба компании.