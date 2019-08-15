Технологии

Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки по отпечатку пальцаИзвестия 07:32

Сбербанк предложил своим клиентам принять участие в тестировании оплаты покупок по отпечатку пальца. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщается на сайте кредитной организации.
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с чего всё началось

Сбербанк позволит расплачиваться без наличных, карт и гаджетов

Для регистрации достаточно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль для последующего подтверждения операций и предоставить биометрический образец – биотерминал сканирует отпечаток пальца или считывает изображение лица (второй вариант доступен для тех, кто ранее сдал в отделении Сбербанка образец лица), говорится в условиях.
Ведомостивчера в 17:50

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Сбербанк позволит расплачиваться без наличных, карт и гаджетов

Ведомостивчера в 17:50

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ТАСС04:26

«Ведомости»: Сбербанк запустит оплату по отпечатку пальца и по лицу

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Интерфакс02:44

Сбербанк внедряет биометрическую технологию оплаты в магазинах

RT на русском03:27

Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки лицом

РБК00:07

Сбербанк запустит новую технологию оплаты товаров в магазинах при помощи изображения лица или отпечатка пальца

Эхо Москвы06:00
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