Технологии

Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки по лицу и отпечатку пальцаКомсомольская правда 03:31

Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки без наличных, банковских карт и различных гаджетов при помощи одних лишь биометрических данных - отпечатков пальцев и черт лица. Об этом говорится в обновленных условиях проведения расчетов между кредитным учреждением и торговыми точками.
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с чего всё началось

Сбербанк позволит расплачиваться без наличных, карт и гаджетов

Для регистрации достаточно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль для последующего подтверждения операций и предоставить биометрический образец – биотерминал сканирует отпечаток пальца или считывает изображение лица (второй вариант доступен для тех, кто ранее сдал в отделении Сбербанка образец лица), говорится в условиях.
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