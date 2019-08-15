Для регистрации достаточно вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль для последующего подтверждения операций и предоставить биометрический образец – биотерминал сканирует отпечаток пальца или считывает изображение лица (второй вариант доступен для тех, кто ранее сдал в отделении Сбербанка образец лица), говорится в условиях.

с чего всё началось

Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки без наличных, банковских карт и различных гаджетов при помощи одних лишь биометрических данных - отпечатков пальцев и черт лица. Об этом говорится в обновленных условиях проведения расчетов между кредитным учреждением и торговыми точками.

Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки по лицу и отпечатку пальца

Общество Росстат рассказал об изменениях в рационе россиян за 40 лет За почти 40 лет, согласно отчёту Росстата, жители России стали есть вдвое меньше картофеля.

Происшествия При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.

Политика «Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» В «Яндексе» в ответ на запрос РБК назвали слухами сообщения о том, что компания рассматривает вариант закрыть свой новостной агрегатор.

Технологии Названы приложения, в которых россияне проводят больше всего времени Второй в списке оказалась игра Homescapes. В этом приложении россияне проводят в среднем 41 минуту в сутки.

Шоу-бизнес На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта певицы Ольги Бузовой за шутку о «блокаднице».

Происшествия В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.

Политика Захарова напомнила США о краже дипсобственности России Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.

Общество Вузы отмечают рост интереса абитуриентов к IT-направлениям Во всех вузах отметили рост интереса абитуриентов к IT-направлениям, а также повышение среднего балла ЕГЭ.

Происшествия В Ульяновской области после отравлений проверят все масло в магазинах Власти Ульяновской области начали проверку после того, как двое жителей региона погибли, отравившись подсолнечным маслом, изготовленным предположительно из семечек, обработанных крысиным ядом.

Общество Рожающую женщину высадили из автобуса в Неаполе за безбилетный проезд Жительницу итальянского Неаполя во время предродовых схваток высадили из автобуса из-за отсутствия билета.

Происшествия Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321 Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.

Футбол Месси против Фелиша и Азара. В пятницу стартует сезон в Испании В чемпионате Испании за золото традиционно бьются два клуба Барселона и Реал, а благодаря усилиям Диего Симеоне к ним примкнул еще Атлетико.

Происшествия В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.

Политика Трамп призвал строить больше психбольниц в США Американский президент Дональд Трамп заявил, что в связи с участившимися трагедиями со стрельбой в США необходимо снова открывать психиатрические больницы.

Происшествия Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".

Хоккей Хет-трик Тихонова принес СКА победу над «Витязем» «Витязь» проиграл СКА (0:3) в товарищеском матче. В составе питерцев трижды отличился Виктор Тихонов.

Происшествия В Крыму убили начальника городского отделения МЧС Начальник отделения МЧС в крымском городе Саки погиб от ранений после бытовой ссоры в Евпатории.

Происшествия Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль В киевском аэропорту Борисполь гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.