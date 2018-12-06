Экономика

Клиенты «Сбербанк Управление активами» могли потерять 150 млн рублей
Коммерсантъ
17:05

Клиенты "Сбербанк Управление активами" могли потерять 150 млн рублей Банк России выявил манипулирование ценными бумагами сотрудником УК "Сбербанк Управление активами", принесшее убытки как самой компании, так и ее клиентам на сумму свыше 150 млн руб. Это крупнейший случай в индустрии доверительного управления.
Коммерсантъ17:05

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Клиенты «Сбербанк Управление активами» могли потерять 150 млн рублей

Коммерсантъ17:05

ЦБ уличил сотрудника «дочки» Сбербанка в махинациях

News.ru15:15

Центробанк обвинил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынком ценных бумаг

БИЗНЕС Online14:24

ЦБ сообщил о манипулировании сотрудником структуры Сбербанка рынком ценных бумаг

Rambler News Service12:55

Сотрудник структуры Сбербанка манипулировал рынками ценных бумаг — ЦБ РФ

ПРАЙМ13:50

ЦБ обвинил работника «дочки» Сбербанка в манипулировании ценными бумагами

РБК12:46

ЦБ уличил сотрудника структуры Сбербанка в манипулировании рынком ценных бумаг

Ведомости12:16
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Энергетика

В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти

Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.
Обновлено в 16:29
Экономика

Мадуро объявил о подписании контрактов с Россией на $6 млрд

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас и Москва заключили соглашения на $6 млрд инвестиций.
Обновлено в 17:01
Энергетика

США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека

США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.
Обновлено в 15:56
Экономика

Медведев назвал 2018 год позитивным для российской экономики

Уходящий 2018 год стал вполне позитивным для российской экономики, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.
Обновлено в 14:06
Финансы

Центробанк понизил прогноз роста ВВП России в 2018 году

Аналитики Центробанка России снизили прогноз роста ВВП страны до 1,6–1,7% в 2018 году, говорится в бюллетене «О чем говорят тренды».
Обновлено в 16:28
Экономика

Путин назвал конкретные меры для облегчения жизни бизнесу

Президент России Владимир Путин указал правительству облегчить условия работы малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 17:01
Экономика

У ЕАЭС может появиться собственная платежная система

Евразийская экономическая комиссия прорабатывает идею создания платежной системы для Евразийского экономического союза.
Обновлено в 15:58
Экономика

ЦБ аннулировал лицензии у двух банков

В обоих случаях лицензия аннулирована в связи с решением банков о добровольной ликвидации.
Обновлено в 13:12
Экономика

Автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика ОСАГО

В следующем году автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика в системе «единого агента» продаж полисов ОСАГО.
Обновлено в 13:09
Экономика

«Сафмар» не смогла отцепить вагоны

Требования УК основывались на том, что в марте собрание акционеров ОВК одобрило как крупную сделку выдачу поручительств перед ГТЛК по обязательствам дочерних ОВК структур.
Обновлено в 17:05
Экономика

Козак проведет встречу с автопроизводителями

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в пятницу встретится с автопроизводителями РФ, обсудит инструменты господдержки отрасли, сообщил помощник вице-премьера Илья Джус.
Обновлено в 16:06
Экономика

Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз

Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 17:01
Экономика

Духи настаивают на прозрачности

Письмо подписали главы Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ), Российской парфюмерно-косметической ассоциации и Ассоциации прямых продаж (вместе представляют более 90% производителей и импортеров, включая L`Oreal, Unilever, Avon).
Обновлено в 15:48
Экономика

Сервис онлайн-заказа такси Lyft подал заявку на IPO

Конкурент Uber, американский сервис онлайн-заказа такси Lyft подал заявку на проведение IPO.
Обновлено в 15:26
Экономика

Комиссию при расчётах банковскими картами хотят снизить

Правительство прорабатывает вопрос снижения комиссии при расчётах банковскими картами в магазинах.
Обновлено в 16:45
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