Экономика
Клиенты «Сбербанк Управление активами» могли потерять 150 млн рублей
Клиенты «Сбербанк Управление активами» могли потерять 150 млн рублейКоммерсантъ17:05
Клиенты "Сбербанк Управление активами" могли потерять 150 млн рублей Банк России выявил манипулирование ценными бумагами сотрудником УК "Сбербанк Управление активами", принесшее убытки как самой компании, так и ее клиентам на сумму свыше 150 млн руб. Это крупнейший случай в индустрии доверительного управления.
Коммерсантъ17:05
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ЦБ сообщил о манипулировании сотрудником структуры Сбербанка рынком ценных бумаг
Rambler News Service12:55
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Энергетика
В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти
Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.
Обновлено в 16:29
Экономика
Мадуро объявил о подписании контрактов с Россией на $6 млрд
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас и Москва заключили соглашения на $6 млрд инвестиций.
Обновлено в 17:01
Энергетика
США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека
США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.
Обновлено в 15:56
Экономика
Медведев назвал 2018 год позитивным для российской экономики
Уходящий 2018 год стал вполне позитивным для российской экономики, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.
Обновлено в 14:06
Финансы
Центробанк понизил прогноз роста ВВП России в 2018 году
Аналитики Центробанка России снизили прогноз роста ВВП страны до 1,6–1,7% в 2018 году, говорится в бюллетене «О чем говорят тренды».
Обновлено в 16:28
Экономика
Путин назвал конкретные меры для облегчения жизни бизнесу
Президент России Владимир Путин указал правительству облегчить условия работы малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 17:01
Экономика
У ЕАЭС может появиться собственная платежная система
Евразийская экономическая комиссия прорабатывает идею создания платежной системы для Евразийского экономического союза.
Обновлено в 15:58
Экономика
ЦБ аннулировал лицензии у двух банков
В обоих случаях лицензия аннулирована в связи с решением банков о добровольной ликвидации.
Обновлено в 13:12
Экономика
Автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика ОСАГО
В следующем году автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика в системе «единого агента» продаж полисов ОСАГО.
Обновлено в 13:09
Экономика
«Сафмар» не смогла отцепить вагоны
Требования УК основывались на том, что в марте собрание акционеров ОВК одобрило как крупную сделку выдачу поручительств перед ГТЛК по обязательствам дочерних ОВК структур.
Обновлено в 17:05
Экономика
Козак проведет встречу с автопроизводителями
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в пятницу встретится с автопроизводителями РФ, обсудит инструменты господдержки отрасли, сообщил помощник вице-премьера Илья Джус.
Обновлено в 16:06
Экономика
Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз
Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 17:01
Экономика
Духи настаивают на прозрачности
Письмо подписали главы Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ), Российской парфюмерно-косметической ассоциации и Ассоциации прямых продаж (вместе представляют более 90% производителей и импортеров, включая L`Oreal, Unilever, Avon).
Обновлено в 15:48
Экономика
Сервис онлайн-заказа такси Lyft подал заявку на IPO
Конкурент Uber, американский сервис онлайн-заказа такси Lyft подал заявку на проведение IPO.
Обновлено в 15:26
Экономика
Комиссию при расчётах банковскими картами хотят снизить
Правительство прорабатывает вопрос снижения комиссии при расчётах банковскими картами в магазинах.
Обновлено в 16:45