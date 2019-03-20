Экономика

ПФР задержал передачу данных о переводе накопленийСаминвестор 03:02

Сегодня, 20 марта 2019 года, стало известно, что Пенсионный фонд России (ПФР) задерживает передачу данных о переводе пенсионных накоплений. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на 12 крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
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ПФР задержал передачу данных о переводе накоплений

Саминвестор03:02

«Коммерсантъ»: Пенсионный фонд задерживает передачу в НПФ информации о клиентах

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Клиенты НПФ задержались на переходе

Коммерсантъвчера в 18:45
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