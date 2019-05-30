Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правиламРоссийская газета 00:15

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году. Такой законопроект готовится в Государственной думе.
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Возраст по согласию: граждане будут получать личные пенсии с 55-60 лет

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РБКвчера в 23:18

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Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.
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Власти Югры обсудят продажу акций авиаперевозчика Utair только после того, как финансовое положение компании стабилизируется.
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Минтранс РФ, РЖД, правительства Москвы и Московской области приняли решение отказаться от продления метро в Мытищи, Красногорск и Балашиху, сконцентрировавшись на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД) для решения транспортных проблем городов-спутников, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".
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