Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правиламРоссийская газета 00:15
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году. Такой законопроект готовится в Государственной думе.
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с чего всё началось
Россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с частными фондами с 2019 года, смогут получать свои выплаты по старому пенсионному возрасту: женщины с 55 лет, а мужчины с 60.Известиявчера в 17:01
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