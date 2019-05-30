Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правиламРоссийская газета 00:15

В случае принятия новых норм, право на негосударственные пенсии получат женщины, достигшие возраста 55 лет, а мужчины - 60 лет. При желании установить себе пенсионный возраст смогут сами граждане. Но он должен быть в существующих пределах, то есть не превышать 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
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с чего всё началось

Возраст по согласию: граждане будут получать личные пенсии с 55-60 лет

Россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с частными фондами с 2019 года, смогут получать свои выплаты по старому пенсионному возрасту: женщины с 55 лет, а мужчины с 60.
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