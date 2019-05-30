Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правиламРоссийская газета 00:15

Россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с частными фондами с 2019 года, смогут получать свои выплаты по старому пенсионному возрасту: женщины с 55 лет, а мужчины с 60.

с чего всё началось

В случае принятия новых норм, право на негосударственные пенсии получат женщины, достигшие возраста 55 лет, а мужчины - 60 лет. При желании установить себе пенсионный возраст смогут сами граждане. Но он должен быть в существующих пределах, то есть не превышать 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Футбол «Реал» намерен продать игроков на € 300 млн «Реал» намерен выручить за счёт продажи игроков более € 300 млн, чтобы затем вложиться в покупку новых футболистов, сообщает AS.

Космос Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".

Экономика В Севастополе решили создать яхтклуб за счет госбюджета Власти Севастополя решили создать первый в городе яхтклуб, чтобы там могли заниматься воспитанники детских спортивных школ.

Здоровье Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь» Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.

Космос Астроном NASA: Вселенная может быть голограммой Астроном космического агентства NASA Мишель Таллер пришла к выводу, что Вселенная может являться голограммой.

Политика Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг кражу серверов СНБО Техника в ситуационной комнате в администрации президента Украины была взята на аренду, потом её вернули, речи о краже идти не может, заявил пресс-секретарь экс-главы государства Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Происшествия Прогулочный катер с десятками туристов на борту затонул в Будапеште До семи человек возросло число погибших при крушении в Будапеште, на Дунае, прогулочного судна с туристами на борту.

Политика Шотландия проведет повторный референдум о независимости от Британии Правительство Шотландии обнародовало законопроект, допускающий проведение нового референдума о независимости от Великобритании.

Шоу-бизнес Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.

Общество ВЦИОМ: доля непьющих россиян сократилась до 33% за год Порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Политика Аятолла Хаменеи заявил, что Иран не будет вести переговоры с США Тегеран не видит смысла в переговорах США, поэтому участвовать в них не будет, написал в среду в Twitter Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи.

Экономика Россияне предпочитают хранить деньги в рублях Россияне предпочитают хранить деньги в рублях, а также в иностранной валюте и драгметталах.

Транспорт В России резко подорожали билеты в плацкарт После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).

Кино Скончался актер из «Крестного отца» Кармине Кариди В Лос-Анджелесе скончался американский киноактер Кармине Кариди, известный своими ролями в гангстерской саге «Крестный отец».

Общество Путин разрешил россиянам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей Президент России Владимир Путин подписан закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей.

Технологии «Яндекс.Такси» может предложить пользователям заказ вертолетов В проекте планируется задействовать разрабатываемый сейчас вертолет VRT500, а эксплуатантом может стать независимая компания, уточнил Михальченко.

Политика Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.

Общество МВД сократило список потенциально опасных пород собак МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.

Энергетика Жителей Украины предупредили о подорожании бензина из-за РФ Бензин на Украине может вырасти в цене из-за ограничений на экспорт российских нефтепродуктов.

Происшествия Более 60 человек задержано за мошенничество в сфере ЖКХ Более 60 человек были задержаны силовиками по подозрению в мошенничестве в сфере ЖКХ.

Армия и оружие В Турции заявили о планах разместить F-35 вне зоны покрытия С-400 Посол Турции в США Сердар Кылыч заявил в ходе выступления в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, что американские истребители F-35 планируется разместить в Турции вне зоны действия российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Политика Латвийский депутат напомнил, как новый президент поступил с русскими Депутат латвийского сейма Борис Цилевич напомнил в своём фейсбуке о том, что избранный президент Латвии Эгилс Левитс принимал участие в написании конституции республики, в преамбуле которой "в более или менее приличной форме" закреплена дискриминация нацменьшинств.

Авто В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей Согласно аналитической информации «Автостат», положительная динамика рынка новых автомобилей отмечается в 52 регионах РФ.