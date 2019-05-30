Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правиламРоссийская газета 00:15

Россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с частными фондами с 2019 года, смогут получать свои выплаты по старому пенсионному возрасту: женщины с 55 лет, а мужчины с 60.

с чего всё началось

В случае принятия новых норм, право на негосударственные пенсии получат женщины, достигшие возраста 55 лет, а мужчины - 60 лет. При желании установить себе пенсионный возраст смогут сами граждане. Но он должен быть в существующих пределах, то есть не превышать 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Происшествия Airbus совершил аварийную посадку в московском аэропорту Авиалайнер Airbus А320 авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево.

Происшествия Косово мешает лечению российского дипломата Власти самопровозглашенного Косово препятствуют перевозке в Белград на лечение российского сотрудника миссии ООН, который получил травмы во время операции косовской полиции на севере сербского края, заявил посол России в Сербии Александр Чепурин.

Транспорт Власти Москвы и Подмосковья решили не выводить метро в область Власти Москвы и Подмосковья решили не выводить метро в область - в Мытищи, Красногорск и Балашиху.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Экономика Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.

Здоровье Врачи рассказали об опасности утреннего кофе Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.

Финансы Торги на российском рынке акций начались ростом индексов Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник ростом основных индикаторов: к 10:00 мск индекс МосБиржи прибавил 0,17% к предыдущему закрытию и достиг 2637,48 пункта.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли сделала дочке необычный подарок Анджелина Джоли оригинально отметила день рождения дочки Шайло, которой исполнилось уже 13 лет.

Экономика ХМАО может продать свою долю в Utair после ее финансовой стабилизации «Что касается реализации [доли округа в Utair], как только экономика данного хозяйствующего субъекта стабилизируется, есть объективные причины достаточно тяжелые: начиная от лизинговых платежей, заканчивая ростом стоимости топлива, финансовой нестабильностью на этом рынке, этот вопрос будет рассмотрен» — передает слова чиновника агентство.

Политика Путин ограничил право иностранцев служить в армии по контракту Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранные граждане смогут заключать контракт на службу в российской армии только один раз.

Авто В Jaguar Land Rover рассказали о новом Defender В интервью изданию Motoring Марк Кэмерон, глава австралийского подразделения Jaguar Land Rover Australia, рассказал, что обновленный Defender станет одной из самых продаваемых моделей компании.

Наука Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.

Армия и оружие Украинский морской спецназ провел учения рядом с Крымом На Тендровской косе (остров вблизи юго-западного побережья Черного моря в пределах Херсонской области Украины) прошли тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Космос Создан космический скафандр с информационным дисплеем на шлеме Компания Hypergiant Industries создала шлем для космического скафандра, который может отображать на цифровом дисплее информацию о жизненных показателях космонавта, миссии и другие данные.

Происшествия Охранник случайно выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии Один из охранников премьера Чехии Андрея Бабиша случайно выстрелил из пистолета в салоне самолета, на котором глава кабмина возвращался в Прагу с неформального саммита стран ЕС в Брюсселе.

Политика Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.

Финансы Доллар и евро снижаются на открытии торгов На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.