Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правиламРоссийская газета 00:15
В случае принятия новых норм, право на негосударственные пенсии получат женщины, достигшие возраста 55 лет, а мужчины - 60 лет. При желании установить себе пенсионный возраст смогут сами граждане. Но он должен быть в существующих пределах, то есть не превышать 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
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с чего всё началось
Россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с частными фондами с 2019 года, смогут получать свои выплаты по старому пенсионному возрасту: женщины с 55 лет, а мужчины с 60.Известиявчера в 17:01
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Здоровье
Самого маленького в истории новорожденного выходили в США
В американском штате Калифорния врачи выходили самого маленького в мире новорожденного ребенка. Об этом сообщает новостной портал 10News.
Обновлено в 03:16
Финансы
Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос на 44%
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Обновлено в 07:50
Происшествия
Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Политика
Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку
Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Космос
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Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко в процессе выхода с борта Международной космической станции в открытый космос забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31
Энергетика
В Люксембурге назначены слушания по иску «Нафтогаза» к Газпрому
Предварительные слушания по иску украинского «Нафтогаза», требующего ареста любой задолженности и активов Газпрома в Люксембурге, назначены на июнь.
Обновлено в 07:41
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Названы возможные причины крушения Ми-8
В украинской военной прокуратуре назвали основные версии авиакатастрофы с Ми-8 в Ровенской области, сообщает РИА "Новости" Там отметили, что причиной трагедии могли стать техническая неисправность, качество топливо и плохая подготовка к полету.
Обновлено в 07:23
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях купания в фонтане
Роспотребнадзор предупреждает, что купание в фонтанах в жаркую погоду может приводить к различным заболеваниям.
Обновлено в 00:34
Политика
Япония возмутилась российскими войсками на Курилах
Япония считает неприемлемым с юридической точки зрения наращивание российского военного присутствия на южных Курильских островах.
Обновлено в 06:28
Общество
В Москве призвали закрыть летние веранды из-за непогоды
Владельцам кафе и ресторанов посоветовали закрыть летние веранды из-за грозы и сильного ветра, которые в ближайшие часы ожидаются в Москве.
Обновлено в 06:40
Общество
Уральский бизнесмен купил дороги под Омском и требует деньги за проезд
В Омске бизнесмен из Екатеринбурга требует с жителей коттеджного поселка «Зеленая долина» ежемесячную плату за проезд по местным дорогам.
Обновлено в 05:53
Кино
Софи Тернер рассказала об участии в продолжении «Игры престолов»
Знаменитость назвала его лучшим в своей жизни, пообещав самой себе не забывать о том опыте, который она получила за время съемок в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 03:45
Происшествия
Фонтан в Калининграде забил струями зеленого антифриза
В ближайшее время вода будет слита, и фонтан заработает в прежнем режиме.
Обновлено в 04:50
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
Британка убила не пускавшего ее в бар мужа
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром
Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Экстренно севший в Шереметьево самолет вылетел в Грозный
Напомним, пассажирский Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва-Грозный был вынужден вернуться в Шереметьево после того, как сработал датчик пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Политика
Рада приняла обращение в ООН по правам коренных народов в России
В пояснительной записке к принятому Радой документу отмечается, что своим заявлением парламент хочет привлечь внимание международного сообщества к "систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации и усиления международного влияния на Российскую Федерацию с целью прекращения этих нарушений".
Обновлено в 05:57
Происшествия
Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Шойгу первым из глав Минобороны посетил боевое командование СВ Японии
Обновлено в 02:09
Наука
Установлен необходимый объём нагрузок для пожилых женщин
Обновлено в 01:14
Политика
Песков заявил о трезвом отношении Кремля к статистике доходов россиян
Песков заявил, что Кремль «относится трезво» к информации о доходах российских граждан.
Обновлено в 06:31
Общество
Владимир Путин разрешил людям с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволят людям с ВИЧ и гепатитом С усыновлять проживающих с ними детей по решению суда.
Обновлено в 05:01