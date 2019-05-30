Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правиламРоссийская газета 00:15
В случае принятия новых норм, право на негосударственные пенсии получат женщины, достигшие возраста 55 лет, а мужчины - 60 лет. При желании установить себе пенсионный возраст смогут сами граждане. Но он должен быть в существующих пределах, то есть не превышать 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
Читать в источнике
Оценить213
с чего всё началось
Россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с частными фондами с 2019 года, смогут получать свои выплаты по старому пенсионному возрасту: женщины с 55 лет, а мужчины с 60.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 12:46, Ашберн
Армия и оружие
США ответят военной силой в случае нападения Ирана
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук прокомментировал возможное нападение Вооружённых сил Исламской Республики на морскую группу США, размещённую в Персидском заливе, и вероятность блокировки Тегераном Ормузского пролива.
Обновлено в 09:51
Технологии
Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей
Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ
На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено в 10:26
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 11-летний Адам принял участие в съемках популярного турецкого сериала "Воскресший Эртугрул".
Обновлено в 07:34
Происшествия
МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Обновлено в 11:00
Космос
NASA предупреждает о мощнейшей геомагнитной буре
К Земле снова приближается магнитная буря, вызванная новой вспышкой и выбросом частиц на Солнце.
Обновлено в 11:33
Наука
Раскрыта природа шаровой молнии
Обновлено в 12:29
Наука
На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века
Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
Общество
Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны
Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Общество
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за костры в лесу
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что по данным статистики причинами лесных пожаров в 80 процентах случаях становится человеческий фактор.
Обновлено в 10:24
Игры
GOG.com раздаёт Obduction
Наибольшую скидку магазин установил на приключенческую головоломку от первого лица Obduction.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Волочкова попала в Книгу рекордов России
Шпагат балерины Анастасии Волочковой внесли в Книгу рекордов России.
Обновлено в 04:22
Общество
Фонтан в Калининграде забил струями зеленого антифриза
В ближайшее время вода будет слита, и фонтан заработает в прежнем режиме.
Обновлено в 04:50
Технологии
Первые в мире умные ценники создали студенты из Новосибирска
В магазинах Новосибирска тестируют «умные ценники». Их придумали студенты Новосибирского государственного технического университета.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Двух сотрудников СК задержали по подозрению во взятке в Москве
Глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) Следственного комитета задержан по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 08:51
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД
Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Марьяна Ро: «Соколовский хотел со мной секса»
Марьяна Ро, блогерша и девушка рэпера Face, призналась в интервью с Анастасией Ивлеевой, что получала недвусмысленные предложения от Влада Соколовского.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Прокуратура попросила отправить в психбольницу курсанта Осипова, обвиняемого в подготовке теракта
Фантазии и шутки в деле курсанта Осипова, который мечтал понравиться сотрудникам ФСБ, а стал обвиняемым в подготовке теракта Он также подчеркнул, что во время предварительного расследования психолого-психиатрическая экспертиза показала, что курсант здоров.
Обновлено в 11:20
Авто
Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России
Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка
Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.
Обновлено в 12:10
Финансы
В России планируют выделить 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Для реализации проекта понадобится приблизительно 4 млрд рублей. Сумма расходов достигнет отметки в более 362 млн рублей.
Обновлено в 12:36
Футбол
«Нижний Новгород» - «Крылья Советов»: стали известны стартовые составы
"Нижний Новгород" и "Крылья Советов" объявили составы на первый матч за место в премьер-лиге.
Обновлено в 10:46
Авто
В Сети появились первые изображения Skoda Octavia следующего поколения
На днях в Сети появились свежие шпионские снимки ожидаемой новинки - Skoda Octavia.
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия
Пострадавшего при задержании в Косове россиянина отправят в Белград
Российский сотрудник миссии ООН в непризнанном Косове Михаил Краснощёков, получивший травму при задержании косовской полицией, будет переведён на лечение в Белград.
Обновлено вчера в 08:20
Общество
Опрос показал, где в России больше всего ненавидят москвичей
В России проведен опрос, показавший, в каком городе России испытывают самую сильную неприязнь к жителям столицы.
Обновлено в 12:03
Общество
Ливень с градом обрушился на Москву
По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град.
Обновлено в 09:32