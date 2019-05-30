Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правиламРоссийская газета 00:15

Россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с частными фондами с 2019 года, смогут получать свои выплаты по старому пенсионному возрасту: женщины с 55 лет, а мужчины с 60.

с чего всё началось

В случае принятия новых норм, право на негосударственные пенсии получат женщины, достигшие возраста 55 лет, а мужчины - 60 лет. При желании установить себе пенсионный возраст смогут сами граждане. Но он должен быть в существующих пределах, то есть не превышать 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Армия и оружие США ответят военной силой в случае нападения Ирана Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук прокомментировал возможное нападение Вооружённых сил Исламской Республики на морскую группу США, размещённую в Персидском заливе, и вероятность блокировки Тегераном Ормузского пролива.

Технологии Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.

Кино Сын Кадырова снялся в турецком сериале Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 11-летний Адам принял участие в съемках популярного турецкого сериала "Воскресший Эртугрул".

Происшествия МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.

Космос NASA предупреждает о мощнейшей геомагнитной буре К Земле снова приближается магнитная буря, вызванная новой вспышкой и выбросом частиц на Солнце.

Наука На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.

Общество Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Госдума приняла закон об увеличении штрафов за костры в лесу В пояснительной записке к законопроекту говорится, что по данным статистики причинами лесных пожаров в 80 процентах случаях становится человеческий фактор.

Игры GOG.com раздаёт Obduction Наибольшую скидку магазин установил на приключенческую головоломку от первого лица Obduction.

Шоу-бизнес Волочкова попала в Книгу рекордов России Шпагат балерины Анастасии Волочковой внесли в Книгу рекордов России.

Общество Фонтан в Калининграде забил струями зеленого антифриза В ближайшее время вода будет слита, и фонтан заработает в прежнем режиме.

Технологии Первые в мире умные ценники создали студенты из Новосибирска В магазинах Новосибирска тестируют «умные ценники». Их придумали студенты Новосибирского государственного технического университета.

Происшествия Двух сотрудников СК задержали по подозрению во взятке в Москве Глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) Следственного комитета задержан по подозрению в получении взятки.

Спорт Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.

Происшествия Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.

Шоу-бизнес Марьяна Ро: «Соколовский хотел со мной секса» Марьяна Ро, блогерша и девушка рэпера Face, призналась в интервью с Анастасией Ивлеевой, что получала недвусмысленные предложения от Влада Соколовского.

Происшествия Прокуратура попросила отправить в психбольницу курсанта Осипова, обвиняемого в подготовке теракта Фантазии и шутки в деле курсанта Осипова, который мечтал понравиться сотрудникам ФСБ, а стал обвиняемым в подготовке теракта Он также подчеркнул, что во время предварительного расследования психолого-психиатрическая экспертиза показала, что курсант здоров.

Происшествия В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.

Финансы В России планируют выделить 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям Для реализации проекта понадобится приблизительно 4 млрд рублей. Сумма расходов достигнет отметки в более 362 млн рублей.

Авто В Сети появились первые изображения Skoda Octavia следующего поколения На днях в Сети появились свежие шпионские снимки ожидаемой новинки - Skoda Octavia.

Происшествия Пострадавшего при задержании в Косове россиянина отправят в Белград Российский сотрудник миссии ООН в непризнанном Косове Михаил Краснощёков, получивший травму при задержании косовской полицией, будет переведён на лечение в Белград.

Общество Опрос показал, где в России больше всего ненавидят москвичей В России проведен опрос, показавший, в каком городе России испытывают самую сильную неприязнь к жителям столицы.