Экономика

Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрастуИзвестия 14:11

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям. Речь идет о тех россиянах, которые заключили договоры с частными компаниями в текущем году, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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с чего всё началось

Возраст по согласию: граждане будут получать личные пенсии с 55-60 лет

Россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с частными фондами с 2019 года, смогут получать свои выплаты по старому пенсионному возрасту: женщины с 55 лет, а мужчины с 60.
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РЕН ТВ20:18

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РИА Новости20:30

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News.ru20:20

В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях

RT на русском21:59

Возраст по согласию: граждане будут получать личные пенсии с 55-60 лет

Известия17:01
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WikiLeaks заявил о госпитализации Ассанжа

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