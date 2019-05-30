Экономика
Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрастуИзвестия 14:11
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям. Речь идет о тех россиянах, которые заключили договоры с частными компаниями в текущем году, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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Россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с частными фондами с 2019 года, смогут получать свои выплаты по старому пенсионному возрасту: женщины с 55 лет, а мужчины с 60.Известия17:01
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