Экономика
Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрастуИзвестия 14:11
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям. Речь идет о тех россиянах, которые заключили договоры с частными компаниями в текущем году, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Происшествия
Арестован экс-глава Дальневосточной оперативной таможни
Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Дальневосточной оперативной таможни Павла Фомина.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Фанаты упрекнули Ксению Бородину за якобы накаченные губы
Следует отметить, что Бородина в своем блоге похвасталась люксовыми покупками и рассказала, за какую сумму делает маникюр.
Обновлено в 10:11
Авто
Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа
Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
Обновлено вчера в 22:34
Театры
Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной
Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Во Львове националисты взяли штурмом здание горсовета
Обновлено в 14:42
Космос
Полное солнечное затмение ожидается в июле
ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года.
Обновлено в 10:55
Экономика
«Известия» сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
«Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет»,— сообщили в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 21:20
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Ольга Бузова: «В 18 лет не получала удовольствие от секса»
Ольга Бузова неоднократно признавалась: она уже два года обходится без физической близости с мужчинами, чего очень не хватает певице.
Обновлено в 14:40
Политика
Парламент Израиля объявил о самороспуске ради новых выборов
Как сообщают израильские СМИ, Кнессет из-за этого объявил о самороспуске, а новые выборы назначены на 17 сентября.
Обновлено в 20:03
Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
Если Украина решится на провокацию против Крымского моста и будет использовать при этом полученные от США фрегаты, это может привести к широкомасштабным боевым действиям, считает российский военный эксперт.
Обновлено в 06:52
Экономика
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.
Обновлено в 17:06
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Политика
На Украине из АП после ухода Порошенко исчезла база секретных данных
Из ситуационной комнаты администрации президента Украины исчезли серверы с секретной информацией, сообщил глава СНБО Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 14:50
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сделала дочке необычный подарок
Анджелина Джоли оригинально отметила день рождения дочки Шайло, которой исполнилось уже 13 лет.
Обновлено в 21:00
Общество
В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британский тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья.
Обновлено в 21:05
Финансы
Минфин: банки навязывают дополнительные услуги при выдаче ипотеки
Российские банки в обход существующего законодательства продолжают навязывать клиентам дополнительные услуги при выдаче льготной ипотеки, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 02:41
Экономика
Реальные доходы россиян продолжат падение
Вопреки ожиданиям правительства реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение, а годовую цель по снижению уровня бедности выполнить не удастся, уверены специалисты РАНХиГС и ВШЭ.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В парке у Белого дома загорелся мужчина
Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено в 14:57
Общество
10 причин жить и учиться в Пскове
В городе более 10 крупных торговых центров, в которых есть магазины ведущих европейских брендов.
Обновлено в 07:36
Политика
Зеленский назначил нового главу госохраны
Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Украины, в кресло руководителя УГО сядет подполковник Алексей Оцерклевич.
Обновлено в 14:30
Политика
Китай нашел новое оружие в торговой войне с США
Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Обновлено в 07:28
Футбол
Азар сделал дубль, «Арсенал» ответил голом Ивоби в финале ЛЕ
Бельгийский полузащитник лондонского клуба «Челси» Эден Азар сделал дубль для своей команды в финальном матче розыгрыша Лиги Европы против «Челси».
Обновлено в 16:36
Политика
ВЦИОМ: рейтинг одобрения президента Путина вырос
Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос на 4%. Об этом, как сообщает ИА RNS, 29 мая в ходе круглого стола в Экспертном институте социальных исследований заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Обновлено в 14:14
Политика
Спецпрокурор США Робер Мюллер ушел в отставку
Специальный прокурор США Роберт Мюллер объявил о том, что он уходит в отставку, так как проводимое им расследование «вмешательства» России в выборы президента США 2016 года и «сговора» команды Донольда Трампа с Россией завершено.
Обновлено в 11:48
Здоровье
Наркомания и алкоголизм. Заболеваемость снизилась, смертность не изменилась
Крупицкий рассказал о динамике заболеваемости алкоголизмом и наркоманией за последние 10 лет, а также о новых методах лечения этих заболеваний.
Обновлено в 18:12