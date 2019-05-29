Экономика

Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрастуИзвестия 14:11

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям. Речь идет о тех россиянах, которые заключили договоры с частными компаниями в текущем году, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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Известия: клиенты НПФ смогут выйти на пенсию раньше

Аргументы и Факты20:37

Клиенты НПФ смогут получать накопления по старым правилам

Парламентская газета15:13

Россиянам пояснили, кто сможет получать пенсии с 55-60 лет

News.ru20:20

Госдума разрешит получать негосударственные пенсии по старым срокам

РЕН ТВ20:18

Возраст по согласию: граждане будут получать личные пенсии с 55-60 лет

Известия17:01

В Госдуме выступили за выплату пенсий НПФ по старому пенсионному возрасту

РИА Новости20:30
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Происшествия

Арестован экс-глава Дальневосточной оперативной таможни

Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Дальневосточной оперативной таможни Павла Фомина.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Фанаты упрекнули Ксению Бородину за якобы накаченные губы

Следует отметить, что Бородина в своем блоге похвасталась люксовыми покупками и рассказала, за какую сумму делает маникюр.
Обновлено в 10:11
Авто

Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа

Компания Hyundai продолжает финальные испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
Обновлено вчера в 22:34
Театры

Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной

Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Во Львове националисты взяли штурмом здание горсовета

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Космос

Полное солнечное затмение ожидается в июле

ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года.
Обновлено в 10:55
Экономика

«Известия» сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

«Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет»,— сообщили в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 21:20
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено в 19:14
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес

Ольга Бузова: «В 18 лет не получала удовольствие от секса»

Ольга Бузова неоднократно признавалась: она уже два года обходится без физической близости с мужчинами, чего очень не хватает певице.
Обновлено в 14:40
Политика

Парламент Израиля объявил о самороспуске ради новых выборов

Как сообщают израильские СМИ, Кнессет из-за этого объявил о самороспуске, а новые выборы назначены на 17 сентября.
Обновлено в 20:03
Армия и оружие

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

Если Украина решится на провокацию против Крымского моста и будет использовать при этом полученные от США фрегаты, это может привести к широкомасштабным боевым действиям, считает российский военный эксперт.
Обновлено в 06:52
Экономика

Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.
Обновлено в 17:06
Музыка

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Обновлено вчера в 14:29
Политика

На Украине из АП после ухода Порошенко исчезла база секретных данных

Из ситуационной комнаты администрации президента Украины исчезли серверы с секретной информацией, сообщил глава СНБО Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 14:50
Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Политика

Брянский губернатор Александр Богомаз узнает судьбу у старца Илия

Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли сделала дочке необычный подарок

Анджелина Джоли оригинально отметила день рождения дочки Шайло, которой исполнилось уже 13 лет.
Обновлено в 21:00
Общество

В WikiLeaks сообщили о переводе Ассанжа в больничное отделение тюрьмы

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в больничное отделение британский тюрьмы Белмарш в связи с ухудшением состояния его здоровья.
Обновлено в 21:05
Финансы

Минфин: банки навязывают дополнительные услуги при выдаче ипотеки

Российские банки в обход существующего законодательства продолжают навязывать клиентам дополнительные услуги при выдаче льготной ипотеки, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес

Под питерским дождем: Анна Нетребко показала свои стройные ноги

Обновлено в 15:17
Экономика

Реальные доходы россиян продолжат падение

Вопреки ожиданиям правительства реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение, а годовую цель по снижению уровня бедности выполнить не удастся, уверены специалисты РАНХиГС и ВШЭ.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В парке у Белого дома загорелся мужчина

Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено в 14:57
Общество

10 причин жить и учиться в Пскове

В городе более 10 крупных торговых центров, в которых есть магазины ведущих европейских брендов.
Обновлено в 07:36
Политика

Зеленский назначил нового главу госохраны

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Украины, в кресло руководителя УГО сядет подполковник Алексей Оцерклевич.
Обновлено в 14:30
Политика

Китай нашел новое оружие в торговой войне с США

Согласно материалу, с 2014 по 2017 годы 80 процентов редкоземельных соединений и металлов США импортировали из Китая.
Обновлено в 07:28
Футбол

Азар сделал дубль, «Арсенал» ответил голом Ивоби в финале ЛЕ

Бельгийский полузащитник лондонского клуба «Челси» Эден Азар сделал дубль для своей команды в финальном матче розыгрыша Лиги Европы против «Челси».
Обновлено в 16:36
Политика

ВЦИОМ: рейтинг одобрения президента Путина вырос

Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос на 4%. Об этом, как сообщает ИА RNS, 29 мая в ходе круглого стола в Экспертном институте социальных исследований заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Обновлено в 14:14
Политика

Спецпрокурор США Робер Мюллер ушел в отставку

Специальный прокурор США Роберт Мюллер объявил о том, что он уходит в отставку, так как проводимое им расследование «вмешательства» России в выборы президента США 2016 года и «сговора» команды Донольда Трампа с Россией завершено.
Обновлено в 11:48
Здоровье

Наркомания и алкоголизм. Заболеваемость снизилась, смертность не изменилась

Крупицкий рассказал о динамике заболеваемости алкоголизмом и наркоманией за последние 10 лет, а также о новых методах лечения этих заболеваний.
Обновлено в 18:12
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