Футбол
Клиенты БК «Лига Ставок» ставят на «Ливерпуль» в матче с «Порту»Bookmaker-ratings.ru 05:50
Букмекеры считают фаворитом матча "Ливерпуль" — коэффициент на победу "красных" составляет 1,3, на португальский клуб можно поставить за 11,0. Большинство игроков (96,80%) сделали ставки именно на британскую команду. Многие клиенты БК считают, что англичане обыграют португальцев со счетом 3:1.
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