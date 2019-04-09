Футбол

Клиенты БК «Лига Ставок» ставят на «Ливерпуль» в матче с «Порту»Bookmaker-ratings.ru вчера в 05:50

Ливерпуль — Порту
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Наби Кейта
5′
17′
Тикиньо Соарес
Роберто Фирмино
26′
61′
Фелипе
62′
Тикиньо Соарес
Ясин Браими
Садио Мане
Дивок Ориги
73′
73′
Оливер Торрес
Бруну Кошта
77′
Макси Перейра
Фернандо Андраде
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
82′
Букмекеры считают фаворитом матча "Ливерпуль" — коэффициент на победу "красных" составляет 1,3, на португальский клуб можно поставить за 11,0. Большинство игроков (96,80%) сделали ставки именно на британскую команду. Многие клиенты БК считают, что англичане обыграют португальцев со счетом 3:1.
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