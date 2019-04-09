Футбол
Воронин: «Не жду разгрома „Порту“ от „Ливерпуля“ в Лиге чемпионов»Sport24.ru вчера в 08:00
Наби Кейта
|5′
|17′
Тикиньо Соарес
Роберто Фирмино
|26′
|61′
Фелипе
|62′
Тикиньо Соарес
Ясин Браими
Садио Мане
Дивок Ориги
|73′
|73′
Оливер Торрес
Бруну Кошта
|77′
Макси Перейра
Фернандо Андраде
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
|82′
|63%
|Владение мячом
|37%
|83%
|Процент точных передач
|66%
|4
|Удары в сторону ворот
|5
|3
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|2
|4
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|5
|9
|Отборы
|16
|9
|Фолы
|7
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
6
Ловрен
4
ван Дейк
7
Милнер
14
Хендерсон
3
Фабиньо
8
Кейта
11
Салах
15
Старридж
27
Ориги
1
Касильяс
37
Фернандо
28
Фелипе
3
Милитао
13
Теллес
17
Корона
22
Перейра
6
Кошта
25
Отавио
8
Браими
11
Марега
Порту
Расстановка 4‑3‑3
Хотелось бы вновь увидеть их в финале. В том году «Порту» проиграл «Ливерпулю» 0:5, поэтому португальцы будут еще злее. Не думаю, что в этом году будет так легко, разгрома не жду.
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