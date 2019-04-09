Футбол

Пепе: «Если бог даст, выиграю четвертый кубок чемпионов в этом году»Спорт-Экспресс 07:05

Ливерпуль — Порту
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Энфилд»
Португальский защитник "Порту" Пепе поделился ожиданиями от нынешней еврокубковой кампании накануне первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Он и Эктор Эррера пропустят эту встречу из-за дисквалификации, но оба все равно прилетели в Англию вместе с командой.
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