Футбол
Пепе: «Если бог даст, выиграю четвертый кубок чемпионов в этом году»Спорт-Экспресс 07:05
Португальский защитник "Порту" Пепе поделился ожиданиями от нынешней еврокубковой кампании накануне первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Он и Эктор Эррера пропустят эту встречу из-за дисквалификации, но оба все равно прилетели в Англию вместе с командой.
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