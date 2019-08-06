Экономика
На чёрном рынке продают данные клиентов банков из топ-20Газета Кемерова 00:04
Стоимость одной записи возросла до 70 рублей, полный реестр можно купить за 7–11 миллионов рублей. Как пишет издание, приобрести можно не только личные данные пользователя, но и информацию по его остатку на счету и даже дату последней операции.
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с чего всё началось
За год случаи мошенничества участились, а стоимость данных об одном клиенте выросла до 70 рублей, сказано в исследовании черного рынка торговли клиентскими данными в DarkNet и telegram-каналах, проведенном DeviceLock.Известиявчера в 17:01
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Массовая драка произошла в Москве
Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".
Обновлено в 05:29
Политика
В Киеве предложили построить стену на границе с Донбассом
Как пишет «Страна.ua», Дубинский заявил, что для окончания боевых действий в Донбассе, Украина должна для себя решить: возвращать неподконтрольную территорию или «консервировать конфликт» путем построения на границе стены.
Обновлено в 02:53
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Политика
Глава МИД Индии посетит Москву в конце августа
Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар посетит российскую столицу в конце августа.
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Финансы
Американские фондовые рынки пережили наибольшее падение с начала года
Индексы упали после снижения стоимости юаня. Впервые с 2008 года за одну единицу китайской валюты предлагали семь долларов.
Обновлено вчера в 18:04
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В Торонто при стрельбе в ночном клубе пострадали семь человек
Семь человек получили ранения во время стрельбы в ночном клубе, расположенном в канадском городе Торонто.
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Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Сын экс-главы СК по Волгоградской области наконец-то явился в суд
Несколько судебных заседаний подряд сын экс-главы СУ СКР по Волгоградской области Музраев-младший игнорировал, и вот, наконец, явился.
Обновлено в 05:31
Авто
Российский авторынок в июле снизился на 2%
Обновлено в 05:47
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Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
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Volkswagen Touareg получил новые опции
Компания Volkswagen расширила набор стандартного и опционального оборудования для премиального внедорожника Touareg 2020 модельного года.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Приангарье
Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:17
Культура
Боярский и Петренко расскажут о российских театрах в кинороликах в честь Года театра
Режиссером и продюсером кинороликов выступил председатель Межрегионального независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис.
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Политика
В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Общество
Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей
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Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына
После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.
Обновлено вчера в 17:41
Армия и оружие
Боевые действия в Идлибе возобновляются
Сирийская армия вновь начинает боевые действия в демилитаризованной зоне в Идлибе.
Обновлено вчера в 09:11
Армия и оружие
Военная авиация потушила назначенные очаги пожаров в Красноярском крае
Обновлено в 06:37
Политика
ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.
Обновлено в 05:03
Политика
Путин в Сочи встретится с президентом Абхазии и посетит центр «Сириус»
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Головин поделился ожиданиями от своего второго сезона в «Монако»
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Транспорт
«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Авто
Ford показал роскошный аналог Ford Mondeo
Компания Ford официально презентовала обновленную версию роскошного седана Ford Taurus.
Обновлено в 01:47
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о возможном срыве отопительного сезона в Одессе
Задолженность за газ Одесской ТЭЦ и предприятия «Теплоснабжение города Одессы» ставит под угрозу теплоснабжение города в следующем отопительном сезоне.
Обновлено в 05:25
Теннис
Снова здорова. Шарапова показала классный теннис, но проиграла
Организаторы турнира в Торонто не просто предоставили российской суперзвезде wild card, но и назвали в честь нее и в честь того, что она выступает в Торонто впервые с 2011 года, целый игровой день: понедельник на Roger's Cup прошел под именем Марии - Maria Monday.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Финансы
ЦБ оценил свои потери от санации банков
Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.
Обновлено вчера в 17:22