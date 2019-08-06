Экономика

На чёрном рынке продают данные клиентов банков из топ-20Газета Кемерова 00:04

Стоимость одной записи возросла до 70 рублей, полный реестр можно купить за 7–11 миллионов рублей. Как пишет издание, приобрести можно не только личные данные пользователя, но и информацию по его остатку на счету и даже дату последней операции.
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с чего всё началось

Из базы вон: данные о клиентах банков из топ-20 продают в Telegram

За год случаи мошенничества участились, а стоимость данных об одном клиенте выросла до 70 рублей, сказано в исследовании черного рынка торговли клиентскими данными в DarkNet и telegram-каналах, проведенном DeviceLock.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Данные о клиентах банков из топ-20 продают в Telegram

Телеканал 360°вчера в 19:48

Клиентские базы банков из топ-20 выставили на продажу в Telegram

Реальное время01:35

СМИ: в Telegram продают данные клиентов половины банков из топ-20

URA.Ruвчера в 18:30

Данные клиентов крупнейших банков продают в Telegram

News.ruвчера в 20:22

Данные о клиентах банков из топ-20 можно купить в Telegram

ФАН01:52

Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынке

Известиявчера в 19:40

Данные клиентов российских банков резко подорожали на черном рынке

РЕН ТВвчера в 17:15
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Происшествия

Массовая драка произошла в Москве

Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".
Обновлено в 05:29
Политика

В Киеве предложили построить стену на границе с Донбассом

Как пишет «Страна.ua», Дубинский заявил, что для окончания боевых действий в Донбассе, Украина должна для себя решить: возвращать неподконтрольную территорию или «консервировать конфликт» путем построения на границе стены.
Обновлено в 02:53
Политика

Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Политика

Глава МИД Индии посетит Москву в конце августа

Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар посетит российскую столицу в конце августа.
Обновлено в 06:21
Финансы

Американские фондовые рынки пережили наибольшее падение с начала года

Индексы упали после снижения стоимости юаня. Впервые с 2008 года за одну единицу китайской валюты предлагали семь долларов.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

В Торонто при стрельбе в ночном клубе пострадали семь человек

Семь человек получили ранения во время стрельбы в ночном клубе, расположенном в канадском городе Торонто.
Обновлено в 06:26
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия

Сын экс-главы СК по Волгоградской области наконец-то явился в суд

Несколько судебных заседаний подряд сын экс-главы СУ СКР по Волгоградской области Музраев-младший игнорировал, и вот, наконец, явился.
Обновлено в 05:31
Авто

Российский авторынок в июле снизился на 2%

Обновлено в 05:47
Экономика

Ввоз продовольствия в Россию сократился на треть за пять лет

Обновлено в 01:58
Происшествия

Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве

Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Общество

Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Авто

Volkswagen Touareg получил новые опции

Компания Volkswagen расширила набор стандартного и опционального оборудования для премиального внедорожника Touareg 2020 модельного года.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Приангарье

Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:17
Культура

Боярский и Петренко расскажут о российских театрах в кинороликах в честь Года театра

Режиссером и продюсером кинороликов выступил председатель Межрегионального независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис.
Обновлено в 06:07
Политика

В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Общество

Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей

18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Вдова Децла выступила против ДНК-экспертизы сына

После смерти сына продюсера рэпера Децла, родители звезды никак не могут наладить отношения с гражданской женой исполнителя, которая сейчас вообще уехала с 14-летним сыном в Крым.
Обновлено вчера в 17:41
Армия и оружие

Боевые действия в Идлибе возобновляются

Сирийская армия вновь начинает боевые действия в демилитаризованной зоне в Идлибе.
Обновлено вчера в 09:11
Армия и оружие

Военная авиация потушила назначенные очаги пожаров в Красноярском крае

Обновлено в 06:37
Политика

ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Минобороны назвало причину взрывов на складе под Ачинском

Обновлено в 02:02
Политика

Путин в Сочи встретится с президентом Абхазии и посетит центр «Сириус»

Обновлено вчера в 17:01
Футбол

Головин поделился ожиданиями от своего второго сезона в «Монако»

Полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин поделился ожиданиями от сезона-2019/20.
Обновлено в 07:14
Транспорт

«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму

«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Авто

Ford показал роскошный аналог Ford Mondeo

Компания Ford официально презентовала обновленную версию роскошного седана Ford Taurus.
Обновлено в 01:47
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о возможном срыве отопительного сезона в Одессе

Задолженность за газ Одесской ТЭЦ и предприятия «Теплоснабжение города Одессы» ставит под угрозу теплоснабжение города в следующем отопительном сезоне.
Обновлено в 05:25
Теннис

Снова здорова. Шарапова показала классный теннис, но проиграла

Организаторы турнира в Торонто не просто предоставили российской суперзвезде wild card, но и назвали в честь нее и в честь того, что она выступает в Торонто впервые с 2011 года, целый игровой день: понедельник на Roger's Cup прошел под именем Марии - Maria Monday.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Финансы

ЦБ оценил свои потери от санации банков

Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.
Обновлено вчера в 17:22
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