Экономика

Клиентские базы банков из топ-20 выставили на продажу в TelegramРеальное время 01:35

В отдельных случаях удается узнать, в каком отделении банка клиент совершал операции. Стоимость данных зависит от актуальности. Сведения о клиенте, датируемые прошлым месяцем, доходят до 100 рублей.
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с чего всё началось

Из базы вон: данные о клиентах банков из топ-20 продают в Telegram

Компания проверила 10 баз данных, датированных июнем или июлем, которые продаются в DarkNet и telegram-каналах, — все принадлежат банкам из первой двадцатки.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Данные о клиентах банков из топ-20 можно купить в Telegram

ФАН01:52

Данные клиентов российских банков резко подорожали на черном рынке

РЕН ТВвчера в 17:15

СМИ: в Telegram продают данные клиентов половины банков из топ-20

URA.Ruвчера в 18:30

Данные клиентов крупнейших банков продают в Telegram

News.ruвчера в 20:22

Данные о клиентах банков из топ-20 продают в Telegram

Телеканал 360°вчера в 19:48

Данные клиентов половины банков из топ-20 оказались на черном рынке

Известиявчера в 19:40

Клиентские базы банков из топ-20 выставили на продажу в Telegram

Реальное время01:35
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Происшествия

Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка

Обновлено в 00:36
Происшествия

Пожар на военном складе под Ачинском полностью ликвидирован

Обновлено в 04:02
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору красного вина

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору красного вина. Об этом говорится в исследовании, поступившем в РБК.
Обновлено в 05:20
ЖКХ

В Москве появится единый оператор вывоза мусора

С пятью основными мусоровывозящими компаниями власти заключили в 2012 – 2014 гг. долгосрочные контракты на общую сумму около 140 млрд руб. Соловьев допустил, что исполнители по этим контрактам останутся теми же, а единый оператор будет осуществлять координацию всех этапов процесса обращения с отходами.
Обновлено в 02:50
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие

Польские СМИ: ужасное состояние военного флота РФ представляет угрозу для самого себя

КіВ информационном агентстве Polityka, издаваемом в Польше, отмечается, что военный флот РФ находится в столь ужасном состоянии, что представляет угрозу только самому себе.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Военная авиация потушила назначенные очаги пожаров в Красноярском крае

Обновлено в 06:37
Общество

Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

Обновлено в 06:44
Политика

В Киеве назвали главного врага Украины

Журналист украинского информационного агентства УНИАН Роман Цимбалюк назвал партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» главным врагом Украины «после России».
Обновлено в 06:21
Финансы

Народный банк Китая во вторник опустил курс юаня к доллару

Снижение составило почти 0,7% и последовало после того, как днем ранее курс юаня опустился до минимальных уровней с декабря прошлого года.
Обновлено в 03:25
Политика

Коломойский рассказал о переговорах о работе с Владимиром Соловьевым

Переговоры в Израиле вел, как утверждает олигарх, двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.
Обновлено в 04:47
Экономика

«Урал. Опера. Балет» попал в список богатейших театров России

Балет (бывший Театр оперы и балета) попал в рейтинг самых богатых театров России по версии Forbes .
Обновлено в 05:14
Футбол

«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко

Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Музыка

Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа

Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено вчера в 08:18
Политика

Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе

МИД Литвы требует, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными.
Обновлено в 05:29
Общество

Госслужащим попросили увеличить размер командировочных

Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Президентский Совет по правам человека обратится в СК, прокуратуру и МВД из-за действий силовиков на акциях протеста

Обновлено в 03:30
Экономика

В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.
Обновлено в 05:20
Общество

Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года

Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Массовая драка произошла в Москве

Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

Четверо украинских военных погибли в Донбассе

Обновлено в 06:07
Технологии

Дептранс Москвы рассмотрит возможность применения водородных батарей в электробусах

Результаты исследований должны показать потенциальную возможность использования в Москве электробусов, трамваев и других видов городского транспорта, работающих на водородных топливных элементах, резюмировали в Дептрансе.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

На астраханском полигоне демонтируют площадку для космических запусков

Обновлено в 04:12
Общество

Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов

По поручению премьер-министра РФ губернаторам предстоит привлечь к ответственности чиновников, виновных в срыве выполнения национальных проектов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду, Минпросвещения и Минэкономразвития объяснить причины срыва сроков нацпроектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:28
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Футбол

«Локомотив» назвал сроки восстановления Эдера

Нападающий «Локомотива» Эдер перенёс операцию в больнице РЖД после перелома пястной кости.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Второй футбольный болельщик задержан после драки с ОМОН в Петербурге

Обновлено в 03:53
Политика

Руководство офиса Зеленского третий месяц работает бесплатно

Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за июль составила менее тысячи долларов, а руководство офиса президента работает бесплатно уже третий месяц, сообщило Государственное управление делами в ответ на запрос агентства "Украинские новости".
Обновлено в 05:55
Футбол

Головин: сейчас не ушел бы ни в «Реал, ни в „Барселону“»

Не важно, кто бы звал – "Реал" или "Барселона". Уходить и менять команды каждый год – так мне не нравится.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
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