Компания проверила 10 баз данных, датированных июнем или июлем, которые продаются в DarkNet и telegram-каналах, — все принадлежат банкам из первой двадцатки.

с чего всё началось

В отдельных случаях удается узнать, в каком отделении банка клиент совершал операции. Стоимость данных зависит от актуальности. Сведения о клиенте, датируемые прошлым месяцем, доходят до 100 рублей.

Клиентские базы банков из топ-20 выставили на продажу в Telegram

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