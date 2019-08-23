Политика
Кличко заявил об «особом статусе» СевастополяРИА Новости вчера в 23:32
Севастополь наряду с Киевом обладает на Украине "особым статусом", заявил мэр столицы страны Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne.
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Общество
В Британии нашли капсулу времени с «пугающе точными предсказаниями»
Обновлено вчера в 21:54
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Армия и оружие
Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
Обновлено вчера в 17:38
Политика
В ФРГ заявили, что помнят об ответственности за Вторую мировую войну
Германия по-прежнему несёт историческую ответственность за Вторую мировую войну.
Обновлено вчера в 21:31
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Хоккей
«Барыс» пропустил семь шайб от «Лугано»
Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» потерпел крупное поражение от швейцарского «Лугано» в товарищеской встрече, матч завершился со счётом 3:7. Команда из Нур-Султана проиграла три товарищеских матча подряд.
Обновлено вчера в 16:03
Экономика
Сотрудникам ГАЗа санкционировали отпуск
Группа ГАЗ Олега Дерипаски уведомила сотрудников о переводе на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября по 20 апреля 2020 года, сообщается на форумах сотрудников предприятия.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Пятилетняя девочка три дня провела в лесу и выжила
Обновлено вчера в 00:50
Происшествия
В Приморье возбудили дело по факту смерти ребенка в машине «скорой»
В Приморье следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в машине скорой помощи четырехлетней девочки, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную в региональном Следственном управлении СК РФ.
Обновлено вчера в 20:52
Экономика
Цены на отели в Гонконге упали из-за акций протеста
Протесты в Гонконге начались в июне из-за планов властей принять закон об экстрадиции подозреваемых на основную территорию Китая.
Обновлено в 00:59
Экономика
«АЛРОСА» подготовит прогноз по добыче в 2020 году к концу сентября
"АЛРОСА" представит окончательный прогноз по добыче в 2020 году в конце сентября, сообщил глава компании Сергей Иванов во время телефонной конференции по итогам отчетности.
Обновлено вчера в 09:54
Общество
Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии
Эксперты перечислили профессии, которые негативно влияют за репродуктивное здоровье женщин и мужчин.
Обновлено в 00:22
Происшествия
Пострадавший в инциденте с Макгрегором прокомментировал случившееся
Обновлено вчера в 14:50
Космос
Создатели ракет
Много лет Королев и Бушуев работали вместе, ими были созданы первый космический комплекс, запущены первые в мире межконтинентальная баллистическая ракета и искусственный спутник Земли.
Обновлено в 00:30
Здоровье
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
Суд не стал продлевать арест счетов Абызова
Обновлено вчера в 12:53
Общество
Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США
Гигантская панда Бэй Бэй отмечает в четверг свой четвертый день рождения в Вашингтоне и скоро отправится в Китай, сообщил Национальный зоопарк в американской столице.
Обновлено вчера в 17:34
Политика
Марин Ле Пен заявила об абсурде в заявлениях о возвращении России в G8
Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в своем Twitter 22 августа отметила абсурдность заявлений политиков, выступающих против возвращения России в состав «большой восьмерки».
Обновлено вчера в 23:26
Здоровье
Жители Камчатки ночами стоят в очередях за талонами к врачам поликлиник
Информация подтвердилась — очереди у поликлиник многометровые и каждую ночь.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета
Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из американского города Окленда (штат Калифорния) в город Гонолулу (штат Гавайи), совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.
Обновлено в 00:48
Культура
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа ОС Android
Компания Google изменила дизайн логотипа своей мобильной операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено вчера в 02:55
Авто
BMW 5-Series получил подсветку решетки радиатора
После ламп подсветки в дверях, на дверных ручках, внутреннего освещения и необычного светового коврика Welcome Light, установленного под автомобилем, BMW нашла другой способ добавить больше светодиодов в свои автомобили.
Обновлено вчера в 05:44
Экономика
Россияне стали чаще покупать еду в кредит
Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
Обновлено вчера в 03:27
Футбол
Федора Чалова вызвали в молодежную сборную России по футболу
Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым объявил состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2021 года, которые состоятся в сентябре, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
Обновлено вчера в 06:31
Культура
Крым с культурной миссией посетит делегация из Италии
Крым с культурной миссией намерена посетить делегация представителей из Италии.
Обновлено вчера в 23:52
Наука
Карта мозга показала различие между чтением и прослушиванием книг
Используя функциональную МРТ, исследователи визуализировали мозги людей во время прослушивания и чтения одних и тех же текстов и сравнили их.
Обновлено 20 августа в 01:55