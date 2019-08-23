Политика

Кличко заявил об «особом статусе» СевастополяРИА Новости вчера в 23:32

Севастополь наряду с Киевом обладает на Украине "особым статусом", заявил мэр столицы страны Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne.
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Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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