Политика

Кличко вызвали на допрос в украинское бюро расследованийФАН 12:34

Мэра Киева Виталия Кличко вызвали на допрос в государственное бюро расследований по делу о земельных махинациях. Как сообщает портал «Страна.ua», Кличко вручили повестку с требованием явиться на допрос в госбюро. Допрос назначен на пятницу, 26 июля.
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Киевского мэра Кличко допросят по делу о махинациях с землей

Российская газета15:18

СМИ сообщили о вызове мэра Киева Кличко на допрос по делу о махинациях

РБК14:26

Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей

Газета.Ru12:25

Кличко вызвали на допрос

Lenta.ru12:32

СМИ сообщили о вызове Кличко на допрос

РИА Новости12:20

Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей

РЕН ТВ11:56

СМИ: Виталию Кличко вручена повестка на допрос в Госбюро расследований Украины

ТАСС10:41
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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